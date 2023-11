Kuba Wojewódzki w jednym ze swoich najnowszych postów stwierdził, że choć "nigdy nie komentuje" medialnych konfliktów, to wrócił do tego z Michałem Figurskim. Wspomniał o jego autobiografii i wątku o zarzutach o domniemany romansie sprzed lat. Tymczasem gospodarz "Temptation Island Polska" odbił piłeczkę showmanowi.

Michał Figurski odpowiada Kubie Wojewódzkiemu. Fot. Karol Makurat/REPORTER //Fot. Pawel Wodzynski/East News

Figurski w książce "Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem" opisał m.in. swoje życie uczuciowe. Zrobił to tak szczegółowo, że miał nawet oskarżyć Wojewódzkiego o romans ze swoją ówczesną partnerką. Kuba nie zamierzał przemilczeć tego fragmentu.

"Nigdy nie komentuję, ale dziś wyjątek. Michał Figurski wyznał w swojej książce, że powodem naszego medialnego rozbratu był mój romans z jego ówczesną partnerką. G...o wpadło w wentylator. Nie wiem stary, czy gratulować ci dzisiejszej odwagi, czy wczorajszego tchórzostwa" – napisał dziennikarz na Instagramie.

Figurski odpowiada Wojewódzkiemu

Sam zainteresowany postanowił zareagować na ten post. Zadrwił ze wzburzenia samozwańczego króla TVN, promując przy tym akcję charytatywną. "Nie denerwuj się tak Misiu, bo ci cukier skoczy, zresztą wpadnij do Stodoły w Światowy Dzień Cukrzycy 14 listopada dobrej muzyczki posłuchać i zmierzyć wreszcie glikemię. Pora wreszcie przedłużyć... życie" – przyznał.

Przypomnijmy: Kuba Wojewódzki i Michał Figurski lata temu nie tylko współprowadzili razem audycję radiową, ale byli również dobrymi przyjaciółmi. Jednak kiedy wpadli w tarapaty, podczas gdy zarzucono im kpiny z Ukrainek, ich współpraca się rozpadła. Prywatnie też wiele się zmieniło. Nie dość, że zawodowe ścieżki rozeszły się, to prywatnie atmosfera między nimi zgęstniała. Po latach widzowie ponownie zobaczyli ich razem. Przypomnijmy, że miało to miejsce w 2019 roku, gdy samozwańczy król TVN-u zaprosił kolegę z branży do swojego programu. – Zawsze miałem do ciebie jakąś słabość. Naprawdę. Ja cię po prostu lubię – powiedział wówczas Figurski na antenie formatu. Ostatnia wymiana zdań jest więc mocno zastanawiająca.

Dodajmy, że ostatnie lata dla Michała Figurskiego nie były łaskawe. Dziennikarz w 2015 roku w wyniku zaniedbanej cukrzycy przeżył wylew. Problemy zdrowotne sprawiły, że teraz nie może się poruszać tak sprawnie, jak dawniej. Prezenter, który ma na koncie pracę w TVP1, na antenie Radia Zet, RMF FM czy też Antyradia, przeszedł także operację przeszczepienia nerki i trzustki.

Figurski wyznał, że droga do odzyskania zdrowia była dla niego wyjątkowo trudna. Musiał od podstaw nauczyć się na nowo wielu czynności. Ten temat poruszył też w swojej autobiografii.