Burza po geście bilardzistki. Nagle przerwała grę z transpłciową kobietą

Lynne Pinches, grająca w bilard, otrzymała aplauz po tym, jak wycofała się z udziału w finale turnieju bilardowego English Pool Association's 2023 Champion of Champions Ladies. W niedzielę podjęła decyzję o rezygnacji z decydującego meczu przeciwko Harriet Haynes, która jest kobietą transpłciową.

Bilardzistka Lynne Pinches zrezygnowała z finału przeciwko trans-przeciwniczce Fot. YouTube.com / @USAnc news; pexels.com

Bilardzistka Lynne Pinches zrezygnowała z finału przeciwko trans-przeciwniczce

Lynne Pinches zdecydowała się odejść z finału turnieju English Pool Association's 2023 Champion of Champions Ladies w niedzielę, zamiast grać przeciwko Harriet Haynes.

Nagranie wideo z tego momentu pokazuje, że Pinches i Haynes rywalizowały o to, kto przełamie. Pinches wygrała i uścisnęła dłoń Haynes, ale następnie podeszła do sędziego turnieju i najwyraźniej ogłosiła rezygnację.

Zawodniczka przystąpiła do odkręcenia swojego kija bilardowego i spakowania go, podczas gdy jej transseksualna rywalka podniosła ręce z niedowierzaniem. Zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, tłum głośno wiwatował i oklaskiwał Pinchesa za odejście.

Jak podaje strona internetowa English Pool Association, Haynes wygrała co najmniej osiem turniejów od początku ubiegłego roku.

Brat Lynne Pinches, Barry, pochwalił decyzję swojej siostry. "Pełne uznanie i wielki szacunek dla mojej siostry Lynne Pinches za to, że wczoraj zajęła stanowisko i nie zagrała w największym meczu w swoim życiu, ponieważ uważa, że to niesprawiedliwe, że musi rywalizować z kobietą trans" – napisał mężczyzna na Facebooku, cytowany przez Daily Mail.

"Całkowicie zgadzam się z jej poglądem, że oczekiwanie od kobiet rywalizacji z kobietami trans w bilardzie lub jakimkolwiek innym sporcie jest całkowicie niesprawiedliwe" – dodał.

Barry Pinches nadmienił, że nie ma nic przeciwko transpłciowym osobom, tylko chodzi mu o transpłciowe kobiety rywalizujące w kobiecym sporcie.

"Dla jasności, ten post dotyczy uczciwości w sporcie kobiet, to wszystko. Nie mam żadnego problemu, jeśli ktoś chce identyfikować się jako osoba, którą chce być i nie mam nic przeciwko Harriet Haynes" – zapewnił rat bilardzistki.

Jak zauważył serwis "New York Post", był to co najmniej drugi przypadek w ostatnich tygodniach, gdy kobieta odmówiła rywalizacji z transpłciowym rywalem w sporcie.

W zeszłym tygodniu, w odpowiedzi na wiadomość o rezygnacji kobiet z udziału w turnieju sztuk walki, legenda tenisa Martina Navratilova napisała na Twitterze: "To właśnie się dzieje. Kobiety same wykluczają się z zawodów, do których trenowały. Powiedz mi proszę, jak to ma być fair?!".