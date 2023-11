"Nigdy wcześniej nie widziałam nagiego mężczyzny, nie mówiąc już o tym, że go w sobie czułam. Byłam wtedy dziewicą" – opisuje w książce Joan Collins, aktorka z serialu "Dynastia". Tak wspominała sytuację, gdy osoba z branży filmowej chciała wymusić na niej stosunek seksualny. Jej książka "Behind the Shoulder Pads: Tale I Tell My Friends" zdradza szokujące kulisy pracy w Hollywood w latach 50.





Gwiazda "Dynastii" usłyszała złotą radę od Monroe. Chodziło o mężczyzn

Paweł Mączewski

