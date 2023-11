R adomir Wit z TVN24 nie ma ostatnio szczęścia do polityków PiS. W ostatnich dniach doszło między nim a Piotrem Glińskim do spięcia ws. standardów dziennikarstwa. W środę z kolei ws. form języka polskiego pouczała go posłanka PiS Anna Kwiecień.





Posłanka PiS straciła nerwy przez Wita z TVN24. "Jestem poseł!"

Natalia Kamińska

