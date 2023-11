Jedna z najbliższych współpracowniczek byłej marszałkini Sejmu Elżbiety Witek z PiS nie chce pracować z jej następcą Szymonem Hołownią. Informację o dymisji szefowej Kancelarii Sejmu ogłosił sam nowy marszałek podczas jednego z programów telewizyjnych. Wskazał też następcę Agnieszki Kaczmarskiej. To człowiek, który był ważnym ministrem w rządzie Donalda Tuska.

Współpracowniczka Witek nie chce pracować z Hołownią. Jest dymisja. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– To prawda, pani minister Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister jest bardzo pomocna, bardzo wdraża moją ekipę w działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię komisji regulaminowej. Ona wczoraj się ukonstytuowała – poinformował lider Polska 2050 Szymon Hołownia w "Kropce nad i" TVN24.

Kaczmarską zastąpi zaufany człowiek Hołowni i Tuska

Przekazał jednocześnie, że Kaczmarską na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu zastąpi Jacek Cichocki. – Mój wieloletni współpracownik, jeszcze od czasów kampanii prezydenckiej. Człowiek, do którego mam zaufanie i człowiek, o którym obok Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem – mówił marszałek Sejmu.

Jeszcze dłużej Cichockiego zna jednak Donald Tusk. Człowiek, który przejmuje Kancelarię Sejmu, to były Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, były minister spraw wewnętrznych, a później szef Kancelarii Premiera w rządzie PO-PSL.

Jak przebiegał wybór nowego marszałka Sejmu?

Przypomnijmy: w czasie poniedziałkowego posiedzenia posłanki i posłowie wybrali nowego marszałka. Zdecydowaną większością głosów na urząd ten został wybrany Szymon Hołownia.

Za kandydaturą lidera Polski 2050 zagłosowało 265 parlamentarzystek i parlamentarzystów, w tym przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy, ale także 17 z 18 posłanek i posłów Konfederacji.

Za Elżbietą Witek opowiedziały się natomiast 193 osoby (wszyscy posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości, oprócz Dariusza Mateckiego).

Hołownia w piątek odbędzie spotkanie z Dudą

– Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: "dość tego, co było". Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo już tych barier nastawiano między nami – oznajmił z kolei Hołownia podczas swojego pierwszego wystąpienia.

Zapowiedział też, że przywrócone zostaną briefingi oraz śniadania prasowe z marszałkiem Sejmu. – Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nie będzie polem do korupcji, nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy – wskazał. W piątek Hołownia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

