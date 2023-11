Cichocki nowym szef Kancelarii Sejmu. Zdradza, co zmieni się w parlamencie

Agnieszka Kaczmarska, dotychczasowa szefowa Kancelarii Sejmu, podała się do dymisji. Jej miejsce ma zająć Jacek Cichocki, co potwierdził już marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mimo że wniosek o powołanie Cichockiego, sejmowa komisja regulaminowa ma zaopiniować dopiero we wtorek, polityk już ujawnił, jaki ma plan na zmiany w Sejmie i kancelarii.

Po dymisji Agnieszki Kaczmarskiej, stanowisko szefa Kancelarii Sejmu ma objąć Jacek Cichocki. O nowym kandydacie, jako pierwszy poinformował marszałek Sejmu i lider Polski 2050, Szymon Hołownia.

"Absolutnie kryształowy człowiek"

Na antenie TVN24 opowiedział o swoim zaufaniu i dużej sympatii do Cichockiego. Nazwał go nawet "absolutnie kryształowym człowiekiem".

– To człowiek, do którego mam zaufanie i człowiek, o którym, obok Władysława Kosiniaka-Kamysza, mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym i typem państwowca – opowiadał Hołownia.

Cichocki o tym, jak zmieni się Sejm

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. W rozmowie z reporterką TVN24 wyjawił, że Sejm ma stać się bardziej otwarty dla obywateli i mediów.

– Marszałek Hołownia już zapowiedział, że jego marzeniem jest, żeby Sejm, a w związku z tym kancelaria, były bardziej otwarte dla obywateli, bardziej dostępny dla dziennikarzy, tak żebyście państwo mogli Polaków i Polki informować o tym, co tutaj się dzieje, nad czym się pracuje – opisał dziennikarce.

Wniosek o powołanie Cichockiego na szefa sejmowej kancelarii zaopiniuje sejmowa komisja regulaminowa. Stanie się to w najbliższy wtorek (21.11) o godzinie 10.

"Te historie nie powinny się już zdarzyć"

Zdaniem Jacka Cichockiego w Sejmie "dzieją się bardzo ciekawe rzeczy". Odniósł się również do protestów osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, stwierdzając, że "Te historie nie powinny się już zdarzyć".

– Nawet jeżeli będą protesty, to będziemy się starali wchodzić w dialog, w rozmowę z osobami protestującymi, żeby im zapewnić właściwe warunki do tego, żeby mogli się spotkać czy z marszałkiem, czy z posłami – tłumaczył Cichocki.

Jacek Cichocki wyjawił również, jakie będą jego pierwsze zadania w nowej roli. Zaznaczył, będą dotyczyły kwestii finansów.

– Pierwszy cel to zapoznanie się z budżetem, przejrzenie go, poznanie go i zaproponowanie już nowemu rządowi do przedłożenia, które będzie przygotowywane – wyliczał.

Kim jest Jacek Cichocki?

Jacek Cichocki jest doświadczonym politykiem. W latach 2008-2015 pracował kolejno w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Do 2011 roku był ministrem w kancelarii premiera i sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Później został ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych.

Od 2013 roku był szefem kancelarii premiera, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz szefem zespołu ds. programowania prac rządu. Pracował też przy wyborach prezydenckich w 2020 r., jako szef sztabu Szymona Hołowni.

Przed rozpoczęciem kariery politycznej, był związany z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. W latach 2004-2007 był dyrektorem placówki.

Nie chciała pracować z Hołownią

Pisaliśmy już w naTemat o dymisji poprzedniej szefowej Kancelarii Sejmu. Agnieszka Kaczmarska była jedną z najbliższych współpracowniczek byłej marszałkini, Elżbiety Witek z PiS. Szybko okazało się, że Kaczmarska nie jest gotowa na zmiany i nie zamierza kontynuować współpracy z nowym marszałkiem.

– To prawda, pani minister Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister jest bardzo pomocna, bardzo wdraża moją ekipę w działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię komisji regulaminowej. Ona wczoraj się ukonstytuowała – poinformował Szymon Hołownia w "Kropce nad i" TVN24.

