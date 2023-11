Wardęga pokazał zdjęcia aktu oskarżenia Michała Gały. Ten już odpowiedział

Pojawiły się nowe fakty w sprawie Pandoragate, którą naświetlił m.in. Sylwester Wardęga. Youtuber poinformował, że wobec jednego z influencerów został wniesiony akt oskarżenia. W reakcji na te wydarzenia Michał Gała szybko wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. "Pan Sylwester Wardęga nie jest stroną tego postępowania i nie może mieć dostępu do informacji dotyczących tego postępowania" – oznajmił influencer, który wybił się dzięki "Top Model".

Wardęga informuje o akcie oskarżenia dla Michała Gały znanego z "Top Model" Fot. Instagram.com / @michagala_official

Sylwester Wardęga poinformował o akcie oskarżenia dla byłego uczestnika "Top Model"

Sylwester Wardęga wywołał spore zamieszanie w mediach po opublikowaniu filmu, w którym ujawnia działania niektórych polskich youtuberów. W materiale ws. Pandora gate pokazał, jak Stuu Burton, Marcin Dubiel i Michał "Boxdel" Baron wymieniali niestosowne wiadomości z nieletnimi fankami, będąc świadomymi ich młodego wieku.

Według informacji przekazanych przez Wardęgę, do wspomnianej grupy dołączył kolejny influencer. 16 listopada na jego profilu na platformie X wylądował wpis dotyczący "influencera Michała G.", przeciw któremu ma być toczone postępowanie z art. 198. Kodeksu karnego.

"Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" – napisał.

Potem wrzucił kilka relacji na InstaStory, w których szerzej odniósł się do sprawy Gały.

– Wielu z was się zastanawiało, czemu ja albo Konopskyy nie poruszyliśmy na "lajwach" sprawy influencera Michała G. Chodziło o to, że prokuratura prowadziła już postępowanie w tej sprawie i czekaliśmy po prostu aż zakończą swoje czynności i przygotują akt oskarżenia. Taki akt oskarżenia już powstał - został przesłany kilka dni temu do sądu – oznajmił.

– Michał G. jest oskarżony o popełnienie przestępstwa - chodzi o artykuł 198. Kodeksu karnego. Do tej sytuacji miało dojść na jednej z imprez influencerów. Dowody w tej sprawie zdobyła była dziewczyna tego Michała G., w jakiś sposób zdobyła pliki z jego komputera czy telefonu i się okazało, że on w ogóle całą tę sytuację nagrał telefonem. Teraz pozostaje czekać na decyzję sądu i zobaczymy, jak ta sprawa się dalej potoczy – dodał Wardęga.

Niedługo po tym na instagramowym profilu Michała Gały zagościło obszerne oświadczenie. Influencer zapewnia, że jest niewinny.

"W związku z informacjami opublikowanymi przez Pana Sylwestera Wardęgę ponownie chciałbym wyraźnie podkreślić, że nie popełniłem przestępstwa, które jest mi zarzucane. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. W mojej sprawie nie zapadł wyrok, swoją niewinność wykażę w toczącym się postępowaniu karnym" – napisał.

"Potwierdzam, że zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od mojego obrońcy, został skierowany przeciwko mojej osobie akt oskarżenia. Informację tą otrzymała zapewne także osoba, która ma formalny status pokrzywdzonej w toczącym się postępowaniu karnym. Chciałbym dodać, że Pan Sylwester Wardęga nie jest stroną tego postępowania i nie może mieć dostępu do informacji dotyczących tego postępowania" – zaznaczył.

Gała dodał: "Jest zatem wielce zastanawiającym, skąd dysponuje dokumentacją dotyczącą tego postępowania. Kwestię tą z pewnością wyjaśnią organy ścigania".

"Ponownie bardzo proszę o używanie mojego pełnego imienia i nazwiska. Jestem niewinny" – podsumował.

Michał Gała przyszedł na świat w 1997 roku w Trzebiechowie. Ma 186 cm wzrostu i zyskał rozpoznawalność głównie dzięki udziałowi w ósmej edycji "Top Model" oraz występom na gali Fame MMA.

Gała jest absolwentem Technikum Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i pasjonuje się sportem. Na Instagramie śledzi go ponad 550 tysięcy użytkowników.