Już niebawem reprezentacja Polski ponownie stanie na murawie. W piątkowy wieczór odbędzie się mecz eliminacji Mistrzostw Europy, w którym biało-czerwoni zmierzą się z Czechami. Wróżka zdradziła, co może spotkać Roberta Lewandowskiego. Postanowiła ostrzec piłkarza przed starciem.

Wróżka przewidziała, co spotka Lewandowskiego w meczu z Czechami Fot. Beata Zawadzka/East News

Robert Lewandowski pomimo kontuzji, z którą w ostatnim czasie się mierzył już niebawem ponownie stanie na murawie. W piątkowy wieczór na stadionie PGE Nardowy odbędzie się mecz eliminacji Mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. "Fakt" postanowił zapytać wróżkę, na co może liczyć nasz kapitan podczas tego spotkania.

Jak przewidziała Anna Kempisty, początek meczu będzie dla naszego napastnika łaskawy. Nie powinien on mu sprawić większych problemów. Na dodatek wróżka zdradziła, że Polaków czeka miła niespodzianka.

"Właściwie znaczącą część meczu powinien być w dobrym nastroju. Są dobre wibracje, jest facet, który mu wyraźnie sekunduje, nie wiem, o kogo chodzi, może o trenera. To taka osoba na 300 proc. wspierająca. Ogólnie wygląda to dobrze. Nawet powinien być w tym meczu taki miły element jak gol; jakieś takie dobre zagranie" – mówi wróżka.

Jedna karta jednak zaniepokoiła kobietę. Jak się okazało, całe spotkanie nie będzie przebiegało tak łagodnie, jak mogłoby się wydawać, a Lewandowski ma napotkać trudności. To, co może się wydarzyć, zaskoczy piłkarza.

"Coś go tam zaskoczy. Sąd Boży to jest najbardziej wredna z wrednych kart. Naprawdę będzie czuł, że życie tak go podsumowało przez te trzy sekundy, że wciśnie go w podłogę" – tłumaczyła. Po chwili dodała, że najprawdopodobniej nie chodzi o problemy zdrowotne. W zamian wspomniała o drużynie przeciwnej.

"Wydaje mi się, że on musi najbardziej uważać na kogoś z przeciwnej drużyny. Tak bym łączyła to niemiłe zaskoczenie. Nie doceni przeciwnika. I się tutaj najbardziej zdziwi i przejedzie" – podsumowała Anna Kempisty.

Anna Lewandowska zdradziła nastrój męża przed meczem z Czechami

Nie jest tajemnicą, że Roberta Lewandowskiego we wszystkim mocno wspiera ukochana żona. Anna Lewandowska właśnie przyleciała do Polski, żeby dzielnie kibicować mu na boisku. Sportsmenka była gościnią w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej nowej pasji i sposobach na wzmocnienie odporności jesienią.

W trakcie rozmowy poinformowała również o tym, jak czuje się kapitan naszej reprezentacji na chwilę przed ważnym meczem. – Idę wspierać mojego męża i całą drużynę. Wczoraj na chwileczkę widziałam się z mężem... Uśmiechnięty, myśli pozytywnie, jak zawsze – podkreśliła ukochanego "Lewego".

Przy okazji wizyty w śniadaniówce, Lewandowska opowiedziała o tym, jak dobrze mieszka się jej w Katalonii. Jak się okazało, bardzo szybko przyzwyczaiła się do tamtejszych warunków pogodowych. – Odzwyczaiłam się troszkę od tej chłodniejszej pogody. Na co dzień jestem w Barcelonie. Muszę przyznać, że bardzo tęskniłam za Polską, ale może nie za pogodą – zdradziła.

Każdy powrót do ojczyzny trenerka fitness stara się wykorzystywać produktywnie. W wieczór przed meczem pochwaliła się miłym wyjściem do restauracji w gronie swoich przyjaciółek, w tym znanej widzom Pauliny Krupińskiej. Oprócz tego, jak co roku, udało jej się zrealizować nagrania do Szlachetnej Paczki. "To już taka tradycja" – podsumowała.