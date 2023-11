"Ptaki Ateny" i "symbol śmierci". Kuriozalny materiał TVP o wyborze Hołowni na marszałka

TVP Info postanowiło w swoim stylu uderzyć w nowo mianowanego marszałka Sejmu. Na antenie stacji ukazał się materiał dotyczący słów Szymona Hołowni o tym, że jego wybór jest "czytelnym znakiem, iż w parlamencie istnieje większość zdolna do wyłonienia rządu". Państwowa telewizja (niczym licealista piszący rozprawkę) przedstawiła, że te same znaki – w zależności od kultur – mogą mieć odmienną symbolikę. Telewidzowie zobaczyli na ekranie grafikę... sowy.

Kuriozalny materiał TVP Info o Hołowni

W ostatnim wydaniu programu "Jak oni kłamią" w TVP, którego gospodarzem był Michał Rykowski, pojawił się materiał poświęcony wypowiedzi Szymona Hołowni, jaka padła w wywiadzie z Moniką Olejnik. – Ja jestem, pełniąc tę funkcję, czytelnym znakiem, że istnieje w tej izbie większość zdolna wyłonić rząd – mówił nowy marszałek na antenie TVN24.

Przypomnijmy, że jego kandydaturę poparło 265 posłanek i posłów. Mimo to w TVP Info określono słowa lidera Polski 2050 mianem "dziwnego sformułowania". Twórcy materiału postanowili pokazać, że różne znaki i symbole mają odmienne znaczenia w poszczególnych kulturach. Jako przykład podano w tym przypadku... sowę.

Na ekranie zagościły definicje zaczerpnięte ze strony akropolis.edu.pl i grafika sowy (uszatki). – Ptak bogini Ateny, uosobienie mądrości, wiedzy i intuicji. Sowy mają zdolność widzenia w ciemności, były utożsamiane z wiedzą najgłębszych tajemnicach życia – czytał Rykowski.

Następnie prowadzący wyjaśnił, jaką symbolikę ma sowa m.in. w Egipcie i Japonii. – W Egipcie, Chinach, Indiach, Japonii, krajach Ameryki Południowej i Środkowej sowa była postrzegana jako symbol śmierci, a jej pojawienie zapowiadało zgon – dodał.

Materiał z "Jak oni kłamią" szybko obiegł media społecznościowe. "To jest tak głupie, że gdybyśmy Wam to opowiedzieli, to byście powiedzieli, że sobie to wymyśliliśmy. Sami zobaczcie. Dla pytających: ten program na celu rozprawianie się z manipulacją TVN. Czy jakoś tak" – napisał autor profilu "Oglądam 'Wiadomości', bo nie stać mnie na dopalacze 2" na portalu X (dawnym Twitterze).

"To trzeba zachować dla potomności, bo nie uwierzą"; "Trzy razy musiałem obejrzeć, aby zrozumieć, o co chodzi z tą sową. I wiecie co? Nie mam pojęcia, skąd ona się tam wzięła"; "Monty Python się chowa" – komentują polscy internauci.

Orędzie Szymona Hołowni

Przypomnijmy, że w czwartek nowy marszałek Sejmu wygłosił swoje pierwsze orędzie do narodu. W wystąpieniu nadawanym przez wszystkie główne media – w tym TVP – Szymon Hołownia mówił m.in. o zarządzonych przez niego zmianach.

– Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu, tak, by mogli w nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych od Lewicy po Konfederację – wyliczał.

– Zmian będzie więcej, ale chcę Państwa zapewnić: to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu, na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje – nieważne, przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczający sposób – zapowiedział lider Polski 2050.

W piątek z kolei w Pałacu Prezydenckim nowy marszałek Sejmu spotkał się z Andrzejem Dudą. Najpóźniej 15 grudnia 2023 roku nowym premierem powinien zostać Donald Tusk – taką ocenę powyborczej sytuacji przedstawił Hołownia po wizycie u prezydenta.

