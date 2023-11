W czwartek 16.11 marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił orędzie. Odniósł się do politycznych sporów i nakreślił swoje cele na X kadencję Sejmu. Hołownia mówił również o zmianach, które udało mu się wprowadzić w ciągu kilku ostatnich dni.

Marszałek Hołownia w orędziu do narodu: W najbliższych latach nie unikniemy sporu

W czwartkowy wieczór (16.11) marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił swoje orędzie. Mówił m.in. o politycznych sporach, które "są częścią życia", i których nie sposób uniknąć.

– Drodzy Państwo, w najbliższych latach nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas, i istotą polityki. Mój cel jest prosty: chcę by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnych relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę, żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie – stwierdził Szymon Hołownia.

Marszałek odniósł się do pierwszych zmian, które zaszły w parlamencie. Opowiedział też o symbolicznych barierkach, postawionych za czasów PiS.

– Przez tych kilka dni wprowadziłem już w Sejmie pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od 7 lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu, tak by mogli w nim zasiąść przedstawiciele wszystkich Klubów Parlamentarnych od Lewicy po Konfederację – zaznaczył marszałek Sejmu.

Lider Polski2050 podkreślił, że Sejm ma przede wszystkim służyć "tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają". Odniósł się również do rekordowej frekwencji w ostatnich wyborach.

– Dzięki Państwa głosom i rekordowej frekwencji 15 października Sejm X Kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć mi zaszczytną rolę Marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości. Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw – powiedział polityk.

Szymon Hołownia zwrócił się także bezpośrednio do wyborców PiS. Oświadczył, że w prezydium Sejmu znajdzie się miejsce dla przedstawiciela PiS. Ma ono czekać "tak długo jak będzie trzeba", ponieważ tego "wymaga szacunek".

Marszałek podkreślił w orędziu, że planuje kolejne reformy, których jednak nie należy się obawiać. Szymon Hołownia oznajmił, że jego priorytetem jest "otwarcie Sejmu na ludzi",

– Zmian będzie więcej, ale chcę Państwa zapewnić: to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczający sposób – apelował marszałek.

Warto zaznaczyć, że w orędziu Szymona Hołowni padło też kilka konkretnych deklaracji. Marszałek Sejmu zapowiedział m.in., że spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

– Jutro pojadę do Prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia nowego rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków: obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa – usłyszeli obywatele.