Duda uderzył w Tuska. Zasugerował... okłamywanie Lecha Kaczyńskiego

Katarzyna Florencka

Andrzej Duda udzielił prawicowym mediom wywiadu, w którym m.in. opowiedział o tym, dlaczego jego zaufanie do Donalda Tuska ma być nadwerężone. Aktualna głowa państwa stwierdziła, że za swojej pierwszej kadencji na stanowisku premiera Tusk miał "co innego deklarować" w rozmowie z prezydentem Lechem Kaczyńskim, a "co innego robić" po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego.