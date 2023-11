Człowiek Dudy odleciał w TVN24. Oznajmił, co by było, gdyby Tusk miał stworzyć rząd

Katarzyna Florencka

A ndrzej Duda desygnował na premiera Mateuszowi Morawieckiemu – choć polityk PiS nie ma większości parlamentarnej. Decyzji prezydenta gorąco broni szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. Przekonuje, że gdyby to Donald Tusk otrzymał w poniedziałek misję tworzenia rządu, to okazałoby się, że... nie jest na to gotowy.