Porażające sceny pod szkołą w Kluczborku. Tłum skandował: "Trzymaj go w oktagonie!"

Coraz częściej pojawiają się doniesienia o rosnącej agresji wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie jednej ze szkół w Kluczborku nie okazali się w tej kwestii wyjątkiem. Pod szkołą starły się ze sobą dwie skłócone grupy. Wszystko zaczęło się jednak od tego, że na 14-latka zaczaiła się grupa 18-latków. Jak było słychać po ich okrzykach, niektórzy z nich bójkę oglądali niczym... galę fame MMA. "Ej, trzymaj go w oktagonie!" – krzyczano.

Kluczbork – uczniowie zaatakowali grupą 14-latka. Doszło do bójki Fot. filmik udostępniony przez nto.pl

Bójka uczniów pod szkołą w Kluczborku

Wszystko wydarzyło się w piątek 17 listopada pod jedną ze szkół w Kluczborku. Pobiły się tam dwie skłócone ze sobą grupy uczniów. Całemu zdarzeniu przyglądał się tłum gapiów, niektórzy podjudzali uczestników bójki. Jak informuje portal nto.pl niektórzy wszystko nagrywali. I faktycznie film, na którym widać akty agresji, krąży po sieci.

Do bójki doszło dokładnie 17 listopada w godzinach przedpołudniowych między Zespołem Szkół Licealno-Technicznych i Zespołem Szkół nr 2. Obydwie placówki edukacyjne dzieli ok. 200 m.

Lokalny portal z Opolszczyzny przekazał, jak zaczęła się awantura. Okazuje się, że 14-letni uczeń pierwszej klasy ZSLT dostał SMS-a od 18-latka z ZS nr 2. W treści było napisane, że młodszy kolega ma przyjść na przerwie na pobliski plac na ul. Konopnickiej, żeby "wyjaśnić jedną sprawę". Chłopcy mieli być już wcześniej w konflikcie.

"Kiedy tam poszedł, czekał na niego tłum nastolatków i dostał kilka ciosów: w brzuch i w twarz. Potem wywiązała się bójka, kiedy w jego obronie stanęli uczniowie z jego szkoły" – informuje lokalne medium.

Przemocowe wideo krąży po sieci

Na filmie krążącym w sieci widać 14-letniego chłopca, który jest bity przez 18-latka. – Ej, trzymaj go w oktagonie! – krzyczy któryś z chłopców. Wreszcie dochodzi do totalnego chaosu, chłopcy krzyczą, prowokując do bicia. W pewnym momencie na filmie starszy chłopiec zaczyna uciekać, ale wtedy 14-latka atakuje inny agresywny uczeń.

Nastolatkowie zaczęli okładać się pięściami, do bójki dołączały kolejne osoby. Gdy ktoś upadał, był kopany i okładany po głowie. Wokół zgromadził się tłum gapiów... zachwyconych widowiskiem.

Tylko jeden chłopiec próbował rozdzielić zwaśnione strony. Inni przyglądali się wydarzeniom z rozbawieniem, kręcili telefonami filmy z bójki, a nawet zachęcali do agresji. Sam okrzyk o oktagonie może wskazywać, że chłopcy akt szkolnej przemocy odebrali jako świetne widowisko. Trudno nie skojarzyć z tego z popularnością, jaką wśród najmłodszych użytkowników internetu cieszą się gale fame MMA.

– Zaj***b mu! Dawaj go! Po r***u go! Pokaż klasę, k***a! – słychać na nagraniu opublikowanym na portalu nto.pl. Lokalni dziennikarze poprosili o komentarz policję.

– Nie dostaliśmy zgłoszenia, ale skoro są nagrania, to zbadamy tę sprawę – zapewnił lokalnych dziennikarzy asp. szt. Dawid Gierczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

– Uczniowie zgodnie ze statutem nie mogą opuszczać terenu szkoły. Prosiłam we wrześniu pisemnie policję i straż miejską, aby patrolowali ten rejon miasta, zwłaszcza podczas długiej przerwy, bo wtedy najczęściej uczniowie opuszczają teren szkoły na własną odpowiedzialność – powiedziała z kolei Marzena Perucka, dyrektorka Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.