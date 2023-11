M inister edukacji Przemysław Czarnek przyznał w Radiu Zet, że nie został zaproszony do nowego rządu Mateusza Morawieckiego. To kolejny czołowy polityk PiS, którego zabraknie w nowym gabinecie. Członkowie obecnego rządu PiS zdradzają za to, że premier ma nowy kłopot, bo wśród obecnych ministrów i wiceministrów brakuje chętnych na kontynuację rządowej współpracy.





Gorzkie słowa Czarnka ws. nowego rządu. "Nie dostałem propozycji"

Nina Nowakowska

