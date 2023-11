Shakira przyszła i po chwili wyszła z sądu. Poszła na ugodę dla dobra dzieci

Shakira została oskarżona o niepłacenie podatków w Hiszpanii. Miała być winna aż 14,5 miliona euro, czyli niemal 69 milionów złotych. Groziło jej za to 8 lat więzienia i potężna grzywna. Wcześniej chciała walczyć o swoje racje w sądzie. Poszła ostatecznie na ugodę, jednak wciąż musi zwrócić miliony euro. Dlaczego zmieniła zdanie?

Shakira przyszła i po chwili wyszła z sądu. Poszła na ugodę Fot. Joan Mateu Parra/Associated Press/East News

Hiszpańska prokuratura oskarżyła Shakirę o sześć przypadków oszustw podatkowych. W zamian za to miała iść na 8 lat za kratki, a także zapłacić wysoką grzywnę w wysokości ponad 23 milionów euro (69 milionów złotych).

Co zrobiła Shakira? Unikała płacenia podatków w Hiszpanii

Prokuratorzy twierdzili, że w latach 2012-2014 Shakira mieszkała w Barcelonie – po tym jak zaczęła się spotykać z piłkarzem FC Barcelona, Gerardem Pique, a jednocześnie rozliczała się z podatków na Bahamach (są tam niższe stawki). Tam było jej oficjalne miejsce zamieszkania, ale hiszpańskie prawo mówi, że jeśli mieszkała ponad pół roku w tym kraju, to musiała płacić podatki. Nie robiła tego.

Już w maju domagała się umorzenia sprawy, ale to nie pomogło – przegrała apelację. Pod koniec lipca Shakira odrzuciła też ugodę hiszpańskiego ministerstwa sprawiedliwości, która utrzymałaby sprawę w sądzie. Zarzuciła jej "bezkompromisowość" i stosowanie "nieodpowiednich metod", by nakłonić ją do ugody. Postanowiła dociekać swoich praw w sądzie.

Obrona Shakiry twierdziła, że w tamtym czasie piosenkarka była w trasie i nagrywała program "The Voice" w USA i rzadko bywała w domu – zdecydowanie mniej niż pół roku, bo 60 dni. Dopiero od 2014 r. miała już oficjalnie płacić podatki, bo wtedy jej dziecko poszło do szkoły w Hiszpanii i spędzała więcej czasu z rodziną. Wykonawczyni hitu "Whenever Whenever" utrzymywała, że jest niewinna.

Proces Shakiry trwał kilka minut. Poszła na ugodę dla dobra dzieci

Do wielkiego procesu, w którym miało być 100 świadków, jednak nie doszło. To znaczy, był, zaczął się w poniedziałek, ale trwał zaledwie... 8 minut. Kiedy sędzia zapytał ją o to, "czy uznaje fakty i zastosuje się do nowych kar?", odpowiedziała krótko: "tak". Zaakceptowała tym samym sześć zarzutów niezapłacenia 14,5 mln euro podatków.

Jednak nie trafi za kratki. Dostała wyrok w zawieszeniu na 3 lata i musi zapłacić 7 mln euro grzywny (30 mln zł, czyli mniej więcej połowę tego, co była winna). Ma zapłacić też 432 tys. euro w zamian za uchylenie wyroku, by uniknąć trzech lat więzienia, ponieważ kara jest niższa od początkowo wnoszonej.

W praktyce jednak Shakira i jej prawnicy uważali, że byliby ją w stanie wybronić w sądzie. Piosenkarka wciąż uważa, że jest niewinna, ale wybrała dobro dzieci niż długoletnią walkę na ławie oskarżonych.

"Decyzja o zawarciu porozumienia wynika z powodów osobistych, emocjonalnych i sentymentalnych, które nie mają nic wspólnego z prawem. Doszłam do wniosku, że zwycięstwo nie jest zwycięstwem, jeśli ceną jest to, że zostajesz okradziona z tylu lat życia" – przekazała w oświadczeniu do mediów.

Shakira do najbiedniejszych artystek nie należy, więc z pewnością nie będzie musiała zaciągać kredytu na spłatę grzywny. Zwłaszcza że w tym roku wróciła na szczyt list przebojów za sprawą "piosenki zemsty" o swoim byłym partnerze. W zeszłym tygodniu odebrała za nią dwie latynoskie nagrody Grammy.