Shakira dostała Grammy za diss na Piqué. Nagrodę wręczył jej rywal piłkarza z boiska

Shakira jest jedną z największych triumfatorek tegorocznych Latin Grammy – latynoskiego odpowiednika amerykańskich nagród muzycznych. Artystka otrzymała statuetkę za piosenkę roku i najlepszą piosenkę pop. Sukces przyniósł jej słynny "kawałek zemsty" zaadresowany do byłego partnera, piłkarza Gerarda Piqué, ale nie tylko. Żeby było jeszcze ciekawiej, to nagrodę wręczył Sergio Ramos, z którym jej eks rywalizował na boiskach w Hiszpanii.

Shakira dostała latynoskie Grammy m.in. za piosenkę o Gerardzie Piqué Fot. JORGE GUERRERO/AFP/East News

Shakira i Gerard Piqué byli jedną z najbardziej znanych i najgorętszych par w świecie sportu i muzyki. Poznali się 12 lat temu na planie teledysku "Waka Waka", który był hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku. Nie doczekali się ślubu, ale mają za to dwóch synów.

Shakira nagrała piosenkę, w której obsmarowała Gerarda Piqué i jego kochankę. Słuchacze oszaleli

W zeszłym roku rozstali się, a potem wyszło na jaw, że były piłkarz FC Barcelony miał romans z dwa razy młodszą od Shakiry kobietą. Piosenkarka opowiedziała o tym śpiewająco w utworze "BZRP Music Sessions vol. 53". "Kawałek zemsty" nagrała z argentyńskim DJ-em Bizarrapem. "Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewała Kolumbijka. "Zamiast tyle ćwiczyć na siłowni, potrenuj mózg" – wbijała szpilę w swojego eks.

W piosence obrywa się też byłej teściowej, obok której Shakira musiała mieszkać (później się wyprowadziła z Barcelony), a także Clarze Chia Marti. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki" – twierdziła Shakira. Fani artystki też dali nieźle popalić kochance Piqué. Teledysk na YouTube od stycznia został wyświetlony 646 mln razy.

Zagraniczne media ustaliły, że Shakirze zaczęło świtać, że Piqué ją zdradza, gdy zobaczyła... pusty słoik po jej ulubionym dżemie. W wywiadzie z "This Morning" Kolumbijka przyznała, że od czasu do czasu sprawdzała lodówkę, by upewnić się, że podczas jej nieobecności nic stamtąd nie zniknęło. Gdy tak się stało, wynajęła prywatnego detektywa i wkrótce poznała okrutną prawdę.

"BZRP Music Sessions vol. 53" dostało Latin Grammy 2023 za piosenkę roku i najlepszą piosenkę pop

To właśnie kawałek "BZRP Music Sessions vol. 53" stał się latynoskim przebojem 2023 roku według jury Grammy. Gala odbyła się w Sewilli w Hiszpanii. Piosenkarka była z dwójką dzieci, Milanem i Sashą i to właśnie im dedykowała nagrodę. – Obiecałam im, że będę szczęśliwa – wyznała.

Shakirze nagrodę za piosenkę wręczył Sergio Ramos. Występował z Gerardem Piqué w barwach Hiszpanii, ale przez wiele lat byli rywalami – eks Shakiry grał w Barcelonie, a Ramos w Realu Madryt. Stąd ten wybór dodał gali dodatkowego, uszczypliwego kontekstu.

Sama Shakira już wcześniej mówiła, że była zaskoczona sukcesem piosenki. – Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim – mówiła artystka.

– Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją – kontynuowała.

Po "BZRP Music Sessions vol. 53" nagrała jeszcze jeden kawałek o podobnej tematyce – "TQG" z Karol G, ale już nie był aż takim przebojem (choć dostał Latin Grammy w kategorii Urban). Co innego "Flowers" od Miley Cyrus, które również wyszło w tym roku, stało się megahitem i wpisało się w trend na "piosenki zemsty". Rozprawiała się w niej z byłym mężem, Liamem Hemsworthem.