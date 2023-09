Shakira wypuściła nowy kawałek. Twierdzi, że Pique miał okropnie potraktować nianię ich synów

Shakira współpracowała z meksykańskim zespołem Fuerza Regida przy tworzeniu nowego kawałka "El Jefe". W ciągu jednej doby od premiery piosenka zgromadziła 12 milionów odtworzeń na YouTube. Utwór porusza temat wyzysku pracowników przez ich przełożonych. Artystka znów przemyciła w muzyce osobisty wątek. Chodzi o nianię jej dzieci.

Shakira znów uderza w Pique. Miał okropnie potraktować nianię ich synów Fot. Rex Features/East News; YouTube.com / @Shakira

Shakira nie ma litości dla Pique. W nowej piosence znów rozprawia się z ex

Przypomnijmy, że Shakira i Gerard Pique byli jedną z najbardziej znanych par w piłkarskim świecie, oczywiście obok Davida i Victorii Beckhamów. Piłkarz i wokalistka poznali się 12 lat temu na planie teledysku do hitu "Waka Waka", który był hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku. Nie wzięli ślubu, ale doczekali się dwójki dzieci. Starszy syn, Milan ma 10 lat, natomiast młodszy – Sasha jest ośmiolatkiem. Rozstanie znanej pary odbiło się szerokim echem w mediach. Choć na początku wydawało się, że rozpad ich związku przebiegnie w spokojnych okolicznościach, to ostatecznie wyszła z tego głośna sprawa.

Okazało się, że były piłkarz spotykał się z 23-letnią Clarą. Shakira długo milczała w tej sprawie, później jednak postanowiła wyrazić swoje uczucia. Zrobiła to w oryginalny sposób – nagrała piosenkę z argentyńskim DJ-em Bizarrapem.

"Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewała w utworze wydanym osiem miesięcy temu, który stał się prawdziwym hitem. Do dziś zanotował 620 mln odsłon.

21 września na YouTubie ukazał się nowy utwór Shakiry pt. "El Jefe" ("Szef"- tłum.). Nagrała go razem z meksykańską grupą Fuerza Regida. Tekst piosenki odnosi się do wyzysku, jakiego doświadcza wielu ludzi ze strony pracodawców. Pod koniec kawałka pada nazwisko pewnej kobiety. "Lili Melgar, ta piosenka jest dla ciebie, bo nie zapłacili ci odszkodowania" – śpiewa kolumbijska gwiazda.

Do kogo Shakira kieruje swoje słowa w utworze? To niania jej synów, Milana i Sashy. Wokalistka darzy ją wielkim zaufaniem. Melgar podobno przyczyniła się do uświadomienia wokalistki, że jej partner ją zdradza.

"Wszystko wskazuje na to, że to Lili odkryła niewierność Pique i podzieliła się z Shakirą swoimi podejrzeniami" – czytamy na łamach portalu hola.com.

Media informują, że Gerard Pique mógł się odgryźć opiekunce. Mówi się, że zwolnił ją i nie wypłacił jej przysługującej odprawy. W klipie do nowej piosenki, w momencie około 2:36, można ją zauważyć. Po rozstaniu z Pique, Shakira miała zdecydować się na ponowne zatrudnienie Melgar. Według medialnych spekulacji niania obecnie przebywa z artystką w USA. Piosenkarka zamieszkała w Miami z dziećmi parę miesięcy temu.

Dodajmy, że w nowym kawałku Shakira wbija też szpileczkę Joanowi Pique - swojemu byłemu teściowi, tacie Gerarda. "Mówią, że nie ma zła, które trwa dłużej niż sto lat. Ale jest jeszcze mój były teść, który nie stawia stopy w grobie" – brzmi jeden z wersów.

Po rozstaniu Pique widuje dzieci tylko dziesięć dni w miesiącu

Nadmieńmy, że w lutym w mediach pojawiły się informacje, że Shakira miała dowiedzieć się o niewierności partnera przez napoczęty słoik dżemu. Kiedy piosenkarka wróciła do domu z trasy koncertowej, zauważyła, że coś jest nie tak. W jej domu nikt oprócz niej nie jadał dżemu. Kolumbijska piosenkarka postanowiła zatrudnić detektywów, którzy pomogą jej przyłapać Pique na gorącym uczynku.

Przypomnijmy też, że niespełna rok temu, w listopadzie Pique i Shakira odbyli długie (ponoć 12 godzinne) negocjacje w sprawie opieki nad dziećmi. O wypracowaniu konsensusu początkowo poinformowali ich przedstawiciele.

Podczas spotkania z mediami ogłosili, że "sprawa jest zakończona" i "osiągnięto porozumienie za obopólną zgodą". "El Periodico" podawał wówczas, że Shakira postawiła na swoim i zabiera synów do Miami.

Pique ma do nich przyjeżdżać na 10 dni w każdym miesiącu. W umowie miał też znaleźć się podpunkt o tym, że były zawodnik FC Barcelony będzie mógł zabierać ich czasem do Hiszpanii.