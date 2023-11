Bożonarodzeniowa uczta od Gessler. Jednak wydatek jest to gigantyczny

Zaledwie ponad miesiąc dzieli nas od Bożego Narodzenia. Magda Gessler rozpoczęła już przyjmowanie zapisów na catering świąteczny. W tym roku szczególnie wzrosły ceny deserów, choć podwyżki dotknęły również tradycyjne wytrawne potrawy. Zobacz, ile trzeba zapłacić za poszczególne rarytasy z menu restauracji gwiazdy "Kuchennych rewolucji".

Catering Magdy Gessler na Boże Narodzenie 2023. Jak kształtują się ceny? Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Catering Magdy Gessler na Boże Narodzenie 2023. Jak kształtują się ceny?

Co roku polska restauratorka, prowadząca programu TVN "Kuchenne rewolucje", Magda Gessler oferuje świąteczny catering dla osób, które chcą uniknąć stania w długich kolejkach w marketach, a potem spędzenia wielu godzin na pichceniu w kuchni.

Już 10 listopada na facebookowym profilu restauracji "Polka", która jest zlokalizowana w Łodzi na rynku Manufaktury, ukazało się bożonarodzeniowe menu. Rozpiska zawiera różnorodne dania, w tym potrawy rybne, mięsne, wegetariańskie oraz desery.

Jeżeli zamierzasz zamówić wszystkie 40 pozycji z listy, przygotuj się na znaczny wydatek - to prawie 2 tys. 400 zł!

W porównaniu do ubiegłego roku ceny uległy wzrostowi. W 2022 r. za pełny zestaw dań z cateringu Gessler należało zapłacić 2 tys. 114 zł, co oznacza, że w 2023 roku ceny wzrosły prawie o 300 zł.

Ile w tym roku trzeba wydać za poszczególne przysmaki? W większości przypadków widać, że ceny wzrosły od kilku do kilkunastu złotych.

Najbardziej rzuca się to w oczy przy pierogach. Gwiazda TVN kiedyś zdradziła, że do ciasta używa tylko mąki, ciepłej wody, masła i soli. W świątecznym menu dostępne są trzy warianty pierogów: z kapustą i grzybami, ruskie oraz z mięsem.

Cena pierogów z lokalu Gessler, bez względu na rodzaj, wynosi aż 92 zł za kilogram, przy czym jeden kilogram to 18 sztuk, co daje 5,11 zł za sztukę. To znaczący wzrost w porównaniu do cateringu świątecznego w 2022 r., kiedy cena wynosiła 78 zł za kilogram, czyli 4,33 zł za sztukę.

Co jeszcze m.in. znajduje się w ofercie?

Dorsz po grecku / Dorsz w galarecie z warzywami (porcja - 150g) 42 zł

Mięsa domowe pieczone: schab, karczek (porcja - 1kg) 105 zł

Bigos staropolski długo warzony (porcja - 1kg) 96 zł

Kapusta z grochem (porcja 1kg) 58 zł

Sałatka warzywna (porcja 1kg) 58 zł

Chcąc zamówić danie główne, mamy do wyboru, chociażby wołowinę w czerwonym winie z kapeluszami podgrzybków (porcja - 200g) za 60 zł, kaczkę lakierowaną miodem - połówkę (porcja - 600g) za 66 zł, polędwiczkę wieprzową w sosie śmietanowo-grzybowym (porcja - 200g) za 48 zł oraz dorsza w cieście (200g) za 52 zł.

Jeśli ktoś nie je mięsa, może skusić się na gołąbki z kaszą w sosie grzybowym (2 szt.), kaszotto z grzybami (250 g), albo na ratatui z pulpecikami z ciecierzycy (250 g). Wszystkie opcje wegetariańskie kosztują po 40 zł.

Największy wzrost cen dotknie zwłaszcza miłośników słodkich smakołyków. W ofercie "Polki" znajdziemy różnorodne desery. Najmocniej uderzy po portfelu wybór słynnego tortu Pavlova, udekorowanego bitą śmietaną i świeżymi owocami. Obecnie jest w ofercie za 160 zł/kg. To o 35 zł więcej w porównaniu do zeszłego roku.

Również bardzo popularny w Polsce makowiec świąteczny zanotował znaczący wzrost ceny o 25 zł. Trzeba dać za niego aktualnie 150 zł.

Nieznacznie zdrożały tradycyjne zupy, które Polacy jedzą w święta. Restauracja oferuje je w pojemności 350 ml. Za barszcz z uszkami trzeba dać 26 zł, a za grzybową z łazankami 28 zł. W ubiegłym roku obydwie kosztowały po 25 zł.

Z oferty świątecznego cateringu Gessler usunięto niektóre pozycje z ubiegłego roku, takie jak golonka w galarecie za 35 zł/250 g, rilett z kaczki za 28 zł/100 g oraz tabliczka ozdobna za 40 zł. W zamian do dodano menu dwa nowe dania wytrawne.

tatar ze śledzia z kaparami, chili i grzybkami marynowanymi (40 zł)

delikatne plastry wolno pieczonego rostbefu w sosie tatarskim (50 zł/190 g)

smalec staropolski (30 zł/150 g)

Jeśli weźmiemy pod uwagę inne wyjątkowe dania, to jedynie cena tiramisu oraz pate z indyka z chrupiącą cebulką i żurawiną pozostała bez zmian.