Laura Samojłowicz widzi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wskazała wymarzoną... partnerkę

Laura Samojłowicz od jakiegoś czasu wzbudza kontrowersje w mediach. Na ostatnim wydarzeniu zjawiła się z włosami w intensywnie czerwonym kolorze. Aktorka podczas rozmowy z dziennikarką wyznała, że chciałaby wystąpić w programie "Taniec z gwiazdami". Pozostaje pytanie, kto mógłby wziąć ją pod swoje skrzydła? Wskazała, z kim chętnie spotkałaby się na sali treningowej.

Laura Samojłowicz chce wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Wskazała partnerkę

Laura Samojłowicz, absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, zdobyła rozgłos dzięki roli w "Hotelu 52". Jednak to właśnie ten serial był przyczyną jej kontrowersyjnego odejścia ze świata show-biznesu. Zgodnie z relacjami tabloidów, aktorka miała być skonfliktowana z reżyserem i scenarzystą Radosławem Piwowarskim.

Samojłowicz w końcu opuściła produkcję i wyjechała za granicę. Jak wspomniała w wywiadzie z Beatą Tadlą w "Onet Rano", w tamtym okresie czuła się zbyt słaba, by stawić czoła negatywnym komentarzom.

W jednym z ostatnich wywiadów aktorka została zapytana o to, czy żałuje wyjazdu z kraju, który przystopował jej karierę.

– Jak, podjęłam decyzję o wyjeździe i bardzo dokładnie pamiętam uczucie słuszności i pewności, które mi towarzyszyło - ku przygodzie życia. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie zabezpieczyłam się prawnie. Teraz już wiem, że ludzie potrafią być jak hieny... – powiedziała w rozmowie z serwisem "Co Za Tydzień".

Obecnie Laura Samojłowicz stopniowo powraca do branży, coraz częściej pojawia się na różnych wydarzeniach, a jej ostatnie wywiady, często nietypowe, wyglądające jak performance, przyczyniły się do tego, że zaczęto postrzegać ją jako ekscentryczną celebrytkę.

W ostatni poniedziałek, 21 listopada aktorka zjawiła się na evencie organizowanym przez Agnieszkę Kaczorowską-Pelę i jej męża Maciej, którzy prezentowali swoją nową platformę taneczną. Na imprezie pojawili się również tacy goście, jak Anna Głogowska, Anna Korcz, Maja Hyży i Jakub Zdrójkowski wraz z partnerką.

Jednak to Laura skupiała na sobie najwięcej uwagi, szczególnie dzięki swojemu zmienionemu wizerunkowi i wyrazistym czerwonym włosom. W ostatnim wywiadzie dla jastrzabpost.pl Samojłowicz wyjawiła, że chciałaby spróbować swoich sił na parkiecie.

– Uwielbiam taniec. Myślę, że jestem stworzona do tańca. Jeśli byłby "Taniec z gwiazdami", to chętnie zatańczę – oznajmiła. Co więcej, aktorka już nawet rozważa, z kim mogłaby zatańczyć w popularnym programie tanecznym emitowanym przez Polsat.

– Chętnie zatańczyłabym z Edytą Herbuś – powiedziała z uśmiechem. Przez styl wcześniejszych wypowiedzi aktorki trudno jednak stwierdzić, czy mówiła poważnie, czy robiła sobie żarty.

Należy dodać, że aktorka, znana z ról w takich serialach jak "M jak miłość" czy "Gliniarze", wykazuje się również talentem muzycznym. W 2009 roku Laura Samojłowicz triumfowała w piątej edycji "Jak oni śpiewają", gdzie pokonała między innymi Macieja Jachowskiego i Roberta Kudelskiego. W tym samym roku wystąpiła również w duecie z Ireną Jarocką na festiwalu TOPtrendy w Sopocie.

Co z "Tańcem z gwiazdami" w Polsacie?

Jak pisał Kamil Frątczak w naTemat, kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" najprawdopodobniej ponownie zostanie odwleczona w czasie. Pracownik stacji postanowił wyjawić, jak wyglądał proces podjęcia tej trudnej decyzji. Wspomniał, że Edward Miszczak ma swoje powody.

"Edward uważa, że formuła "Tańca" trochę się już wyczerpała. Zwłaszcza że to program, na który stacja wykładała do tej pory naprawdę ogromne pieniądze. Te mogłyby się pewnie zwrócić tylko wtedy, jeśli wśród uczestników pojawiłyby się naprawdę mocne nazwiska, te z najwyższej półki. A udziału takowych zewnętrzny producent programu nie jest w stanie zagwarantować" – tłumaczył w rozmowie z Pudelkiem.

Jak się okazało, na korytarzach rozmawiano o stworzeniu edycji "All Stars". Ta odsłona "Tańca z Gwiazdami" miałaby potencjał podniesienia oglądalności formatu. Niestety na chwilę obecną projekt został wstrzymany, a stacja stawia na inny format, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością.

"Gdzieś tam rozważana jest wersja 'All Stars', za którą mocno lobbuje Rinke (Rooyens, szef firmy Rochstar produkujacej "TzG" – przyp. red.). Dla szefostwa taka edycja wydaje się jednak najlepsza na oficjalne podsumowanie "TzG", więc jeszcze żadne decyzje nie zapadły" – podkreślił pracownik telewizji Polsat.

"Wszyscy czekają na to, jak sprawdzi się w takim wydaniu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', której wiosenna edycja – już dwudziesta – ma być właśnie wersją 'najlepsi z najlepszych'. Co jednak istotne, 'TTBZ' nigdy nie spadł z ramówki i nadal generuje wysokie wyniki oglądalności, dlatego jest dla stacji priorytetem" – podsumował informator Pudelka.