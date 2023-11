Nie tylko "The Crown" i Windsorowie. Sześć świetnych "królewskich" seriali o brytyjskich royalsach

"The Crown" to obecnie najpopularniejszy serial o rodzinach królewskich, monarchiniach i monarchach. Nie jest jednak oczywiście jedyny. Jeśli szukasz innych historii o angielskich "royalsach" (nie tylko Windsorach) i kręcą cię historyczne seriale – oraz czasy znacznie wcześniejsze niż królowej Elżbiety II – te sześć tytułów może cię niemiłosiernie wciągnąć.

Jakie inne tytuły o rodzinach królewskich warto obejrzeć? Fot. Kadr z serialu "Wiktoria"

Pierwsza część szóstego sezonu "The Crown", globalnego hitu Netfliksa o brytyjskiej rodzinie królewskiej, zadebiutowała na VOD w czwartek, 16 listopada. Cztery odcinki skupiają się głównie na księżnej Dianie i pokazują ostatnie dni jej życia, w tym jej romans z Dodim Al-Fayedem. Była żona ówczesnego księcia Karola (obecnie króla Karola III) 31 sierpnia 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w wieku 36 lat.

Szósty sezon zakończy opowieść, która rozpoczęła się krótko przed małżeństwem Elżbiety z księciem Filipem w 1947 roku i pokazała kolejne dekady jej rządów oraz losy jej rodziny. Łącznie będzie liczył 10 odcinków, a sześć finałowych odcinków, czyli część drugą, obejrzymy 14 grudnia.

Seriale o królach i królowych Anglii

"The Crown" nie jest oczywiście jedynym serialem o angielskich królach i królowych. Jest jednak najbardziej współczesny, gdyż większość produkcji (serialowych i filmowych) opowiada o znacznie wcześniejszej historii. Jeśli uwielbiasz oparte na faktach seriale o rodzinach królewskich, te sześć seriali może cię zachwycić. Produkcji o monarchach i monarchiniach Anglii jest jednak znacznie więcej.

1. Biała królowa (2013)

"Biała królowa" to serialowa adaptacja bestsellerowej trylogii Philippy Gregory, w skład której wchodzą powieści: "Biała królowa", "Czerwona królowa" i "Córka Twórcy Królów". Brytyjska historyczna produkcja opowiada o Elżbiecie Woodville, żonie króla Edwarda IV, królowej Anglii w latach 1464-1483 (kobieta była plebejką i wdową z dwójką z dzieci).

Miniserial rozgrywa się w okresie Wojny Dwóch Róż, wojny domowej w Anglii, walki o tron pomiędzy Yorkami i Lancasterami. Bohaterkami są także inne wpływowe kobiety, które rywalizują o władzę: Małgorzata Beaufort, późniejsza matka królowa Henryka VII Tudora i Anna Neville, królowa Anglii od 1483 jako żona Ryszarda III. "Biała królowa" ma 10 odcinków, a za rolę Elżbiety Woodville Rebecca Ferguson ("Diuna") była nominowana do Złotego Globu.

2. Biała księżniczka (2017)

Serial "Biała księżniczka" to następna po "Białej królowej" adaptacja powieści Philippy Gregory o dynastii Plantagenetów i Tudorów. Amerykańsko-brytyjska produkcja stacji Starz z 2017 roku opowiada o młodej księżniczce Elżbiecie York, która w 1486 roku wychodzi za mąż za króla Henryka VII Tudora.

Akcja serialu dzieje się bezpośrednio po zakończeniu "Białej królowej" i po oficjalnym zakończeniu Wojny Dwóch Róż, chociaż walka o tron wciąż trwa. Elżbietę York gra Jodie Comer ("Obsesja Eve"), a produkcja ma osiem odcinków.

3. Hiszpańska księżniczka (2019-2020)

"Hiszpańska księżniczka" to trzeci serial oparty na książkach historycznych Philippy Gregory, "Wieczna księżniczka" i "Klątwa Tudorów". Amerykańsko-brytyjska produkcja stacji Starz składa się z dwóch części i 16 odcinków, a jej bohaterką jest Katarzyna Aragońska, pierwsza żona króla Henryka VIII Tudora i królowa Anglii w latach 1509–1533, a wciela się w nią Charlotte Hope ("Gra o tron").

O czym opowiada kolejny tytuł po "Białej królowej" i "Białej księżniczce"? Skupia się na hiszpańskiej księżniczce, która przypływa do Anglii, aby poślubić księcia Walii, Artura. Kiedy jej mąż umiera, Katarzyna twierdzi, że małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane i wychodzi za mąż księcia Henryka, późniejszego Henryka VIII.

4. Dynastia Tudorów (2007-2010)

"Dynastia Tudorów" to brytyjski serial, który dzieje się głównie w XVI wieku i opowiada o Tudorach, a głównie koncentruje się na kontrowersyjnym królu Henryku VIII, który rządził Anglią od 1509 do 1547 roku. Monarcha zasłynął ze swoich sześciu żon i częstego posyłania ich na śmierć. Z powodu oporu papieża, aby anulować jego pierwszy ślub z Katarzyną Aragońską (bohaterką "Hiszpańskiej księżniczki"), Henryk odseparował się od papieża i mianował się głową Kościoła anglikańskiego.

W Henryka VIII wcielił się dwukrotnie nominowany za tę rolę do Złotych Globów Jonathan Rhys Meyers ("Wszystko gra"), a jedna z głównych ról przypadła Henry'emu Cavillowi, późniejszego Supermanowi i Wiedźminowi, który dzięki "Tudorom" stał się popularny. Żony Henryka VIII grają z kolei: Maria Doyle Kennedy, gwiazda "Gra o tron" Natalie Dormer (jest serialową Anną Boleyn), Anita Briem, Annabelle Wallis, Joss Stone, Tamzin Merchant i Joely Richardson.

5. Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów (2023)

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" to spin-off i prequel serialu "Bridgertonowie", hitu Netfliksa, który opowiada o młodości i związku króla Jerzego III i królowej Charlotty (Zofii Charlotty z Meklemburgii-Strelitz). Jerzy III był królem Anglii w latach 1760-1820 i zwany był Szalonym Królem z powodu swojej postępującej choroby psychicznej.

"Królowa Charlotta" to historyczny, kostiumowy dramat, ale nie należy traktować go jako lekcji historii. To fikcja inspirowana faktami z historycznymi postaciami. Spin-off "Bridgertonów" jest też tak samo celowo ahistoryczny, jak oryginał: kostiumy, charakteryzacja czy muzyka pochodzą z nieco innych epok, w tym ze współczesności, a bohaterowie mają różne kolory skóry. To więc propozycja dla tych widzów, którzy mają luźniejsze podejście do historii.

To nie znaczy, że serial jest fantazją. W "Królowej Charlotcie" jest jednak więcej prawdy, niż może się wydawać. Nawet ciemna karnacja serialowej bohaterki wcale nie musi być odstępstwem od historii. Wielu historyków sądzi, że brytyjska władczyni, która wcześniej była niemiecką księżniczką Meklemburgii-Strelitz, była mieszanej rasy i może być bezpośrednią potomkinią Margarity de Castro y Sousa, czarnej gałęzi portugalskiego domu królewskiego.

6. Wiktoria (2016-2019)

"Wiktoria" to brytyjski serial historyczny o młodości królowej Wiktorii, która uważana jest za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych monarchów w historii Wielkiej Brytanii.

Za jej panowania (zwanego erą wiktoriańską) kraj przeszedł industrialną oraz polityczną rewolucję i stał się potęgą, również imperialną. Wiktoria to również drugi najdłużej panujący brytyjski władca w historii (rządziła 64 laty, do 1901 roku). Pokonała ją jej praprawnuczka, Elżbieta II, która zmarła w 2022 roku po 70 latach na tronie.

Serial z Jenną Coleman ("Doktor Who") w roli tytułowej skupia się na wczesnych latach rządów Wiktorii (od lat 30. do 50. XIX wieku), a także na miłości jej i księcia Alberta (Tom Hughes). Łącznie ma trzy sezony.