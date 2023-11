Uprawiała seks ze swoim facetem na oczach dzieci. "To było moje marzenie"

Agnieszka Miastowska

A ż trudno uwierzyć, do czego posunęła się ta para kochanków. 55-latka i jej 60-letni partner postanowili uprawiać seks w miejscu publicznym. Nie tylko nie przeszkadzało im, że zostaną przyłapani, ale pragnęli, by do tego doszło. Najbardziej obrzydliwy jest jednak fakt, jak swój wybryk skomentowali. Kobieta uznała, że było to "jej największe marzenie". Jej partner od lat widnieje w rejestrze pedofili.