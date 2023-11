Widzowie wybrali najbardziej znienawidzonych bohaterów seriali. Tak, ON jest pierwszy

Której serialowej postaci nie da się lubić? Ba, kogo się wręcz nienawidzi? Na to pytanie odpowiedziano ponad 180 tysięcy razy w internetowej ankiecie. Rezultat? Aż troje bohaterów "Gry o tron" w pierwszej dziesiątce... Ale nie tylko mieszkańcy Westeros otrzymali "zaszczytne miano" najbardziej znienawidzonych bohaterów seriali w historii.

Joffrey Baratheon to nie jedyny znienawidzony bohater serialu Fot. Kadr z "Gry o tron" / HBO

Ranker.com to strona internetowa, która słynie z list, rankingów i głosowań. Może brać w nich udział każdy internauta, a w historii witryny oddano już, bagatela, ponad 1,4 miliarda głosów.

Jedna z ankiet, która narobiła w ostatnim czasie szumu, skupia się na serialach, a dokładniej ich bohaterach. Ale nie na tych ulubionych, ale na tych... znielubionych. Dokładniej: znienawidzonych.

Najbardziej znienawidzeni bohaterowie seriali wszech czasów

Matthew Cole Weiss z Rankera postanowił zapytać o najbardziej znienawidzonych bohaterów seriali w historii. "Telewizja to radocha, ale niektóre postacie telewizyjne są po prostu najgorsze. Na każdą ukochaną postać w telewizji (...) przypada równie powszechnie nielubiana postać. Ta lista ocenia najgorszych z najgorszych, w tym wszystkie najokropniejsze i najbardziej znienawidzone telewizyjne postacie wszech czasów" – czytamy.

Weiss podkreślił, że oczywiście "nie każdy musi lubić każdego bohatera serialu, tak jak nie każdy musi lubić wszystkich w prawdziwym życiu. "Niemniej jednak zauważycie, że są takie postacie, które są tak powszechnie przez wszystkich znienawidzone, że nikt nawet nie mrugnie okiem, kiedy dowie się, że są praktycznie na szczycie tej listy okropnych postaci telewizyjnych. Czy kiedykolwiek przestaliście oglądać serial tylko dlatego, że jedna postać maksymalnie was denerwowała? Ta lista dotyczy właśnie tych facetów i tych dziewczyn" – dodał.

Zaznaczył również, że w zestawieniu znalazły się niektóre z najbardziej nikczemnych serialowych postaci, jednak nie oznacza to, że są one złe czy okrutne. "Po prostu za każdym razem, kiedy pojawiają się na ekranie, chciałbyś, żeby po prostu zniknęły. Innymi słowy, nie są to postacie, które "kochasz nienawidzić", ale postacie niepopularne, nielubiane i irytujące, których absolutnie nie możesz znieść" – sprecyzował redaktor Ranker.com.

Do tej pory (na dzień 23 listopada) w zestawieniu oddano ponad 183 tysiące głosów. Rezultat? Najbardziej znienawidzoną postacią okazał się, bez zaskoczenia, Joffrey Baratheron z "Gry o tron", w którego wcielał się Jack Gleeson (7 266 głosów; zarówno na "tak" jak i "nie", bo w Rankerze można głosować na dwa sposoby, czyli zgadzać się lub nie z daną odpowiedzią).

Na drugim miejscu znalazł się jego kolega z planu, równie psychopatyczny Ramsey Bolton (Iwan Rheon) z "Gry o tron". Miejsce na podium znalazła dla siebie również Skyler White, czyli znienawidzona żona Waltera White'a z "Breaking Bad", którą grała Anna Gunn.

Na kolejnych miejscach na liście najbardziej wzgardzanych bohaterów seriali uplasowali się kolejno: Livia Soprano oraz Janice Soprano z "Rodziny Soprano"; Cersei Lannister z "Gry o tron", Lori Gimes z "The Walking Dead" ("Żywe trupy"); Caillou z serialu animowanego "Kajtuś"; Gubernator, czyli Philip Blake z "The Walking Dead" i Shou Tucker z "Fullmetal Alchemist: Brotherhood".

Poza pierwszą dziesiątką znaleźli się m.in. (w przypadkowej kolejności) Todd Alquist z "Breaking Bad", Emily Waltham z "Przyjaciół", Ed Peletier z "Walking Dead", Rachel Berry z "Glee", Roose Bolton, ojciec Ramsaya oraz Petyr Baelish z "Gry o tron", Dawson Leery z "Jeziora marzeń", a nawet... Teletubisie i Dora.