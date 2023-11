"Batman: The Animated Series" to jedna z najlepszych animowanych produkcji o superbohaterach, jakie kiedykolwiek powstały. Sposób przedstawionych tam historii oraz ich styl miały ogromny wpływ na to medium. Starsi czytelnicy pamiętają ją z lat 90. z emisji w telewizji. Teraz można ją wreszcie obejrzeć na Netflix.





Kultowa animacja trafia na Netflix. Ten Batman z lat 90. kształtował pokolenia fanów

Paweł Mączewski

