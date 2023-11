Jarmarki bożonarodzeniowe co roku przyciągają takie same tłumy, mimo powszechnie panujących tam znacznie zawyżonych cen produktów i oferty gastronomicznej. Brytyjski portal Post Office Money przygotował zestawienie najtańszych jarmarków w Europie. W pierwszej szóstce znalazł się jeden z Polski.

Jarmark w Rydze uplasował się na pierwszym miejscu wśród tych najtańszych w Europie fot. mnstudio / canva.com

Bożonarodzeniowe jarmarki, które odbywają się w największych europejskich miastach, od lat dzielą ludzi na tych, którzy pojawiają się na nich mimo wysokich cen i tych, którzy nie mogą uwierzyć, że inni są w stanie zapłacić tak wysokie pieniądze za szaszłyka i grzane wino.

W tym roku większość jarmarków została już otwarta i jak informują internauci, ceny są powalające. Przykładowo, za szaszłyka musimy zapłacić ponad 50 złotych, a za kubek grzanego wina nawet 30 zł.

A jak ma się sytuacja na rynku zagranicznych jarmarków bożonarodzeniowych? Sprawdził brytyjski portal Post Office Money, który w oparciu o ceny lotów, zakwaterowania i ceny wydatków na miejscu, w tym także jedzenia, stworzył ranking najtańszych w Europie jarmarków.

O dziwo, wśród nich znalazł się także jeden polski jarmark.

Najtańsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

Na pierwszym miejscu w rankingu najtańszych jarmarków w Europie uplasował się ten w Rydze.

Dla osób z Wielkiej Brytanii dwie noce ze śniadaniami i bezpośredni lot do Rygi dla dwóch osób kosztują w tym roku ok. 300 funtów (około 1500 zł). Za kawałek ciasta turysta zapłaci ok. 3 funty (około 15 zł), za filiżankę kawy 2 funty (około 10 zł), za kubek grzanego wina 3,5 funta (około 18 zł), a za trzydaniowy obiad dla dwóch osób plus, wliczając w to butelkę wina 150 funtów (około 750 zł).

Na drugim miejscu znalazł się Sztokholm, z całkowitym kosztem wycieczki w wysokości około 2800 zł, na trzecim chorwacki Zagrzeb, na czwartym czeska Praga oraz Tallin i wreszcie na miejscu szóstym, jarmark świąteczny w Krakowie. Za weekendowy pobyt Brytyjczycy zapłacą 3780 zł, wliczając w to noclegi, wizytę na jarmarku oraz jedzenie w restauracjach.

Jarmark w Krakowie został również wyróżniony w rankingu portalu CNN, jako jeden z najpiękniejszych na świecie.

