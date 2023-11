Choć już prawie zapomnieliśmy o czasach pandemii, to nowe warianty wirusa COVID-19 atakują coraz więcej osób. Choroba, która dla osób z chorobami współistniejącymi może zakończyć się nawet śmiercią, rozprzestrzenia się bardzo łatwo. Linie lotnicze twierdzą, że są gotowe na ponowne wprowadzenie nakazu noszenia maseczek na pokładzie.

Czy do samolotów powróci nakaz noszenia maseczek? fot. getty images / sippakorn

Czas wszechobecnych obostrzeń, nakazów i zakazów, do których musieliśmy się stosować w związku z pandemią COVID-19 na szczęście już dawno minął. Choć niektóre z nich były absurdalne, to z pewnością do tej grupy nie należał nakaz noszenia maseczek na pokładach samolotów w trakcie trwania lotu.

Mimo że bywało to bardzo uciążliwe, pomogło w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa z kraju do kraju. Teraz kiedy zakażeń i nowych wariantów COVID-19 stale przybywa, chociaż nie jest o tym tak głośno, jak trzy lata temu, linie lotnicze zastanawiają się nad ponownym wprowadzeniem tego nakazu.

O możliwości wprowadzenia maseczek mówił w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl doktor Paweł Grzesiowski. Zdradził między innymi, jakie jest ryzyko powrotu trudnej sytuacji i czy powinniśmy już teraz zachowywać większą ostrożność.

Mamy sytuację masowych zachorowań, której nie można porównywać do początku pandemii SARS-CoV-2, bo teraz mamy wariant Omikron. Więc zachorowań jest bardzo dużo, ale tych ciężkich przypadków mamy znacznie mniej, bo ten wirus wywołuje dużo lżejsze objawy. Paweł Grzesiowski Mówił doktor Paweł Grzesiowski w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl

Z jego wypowiedzi jasno wynikało też, że jeśli zachorowań będzie przybywać, to powinniśmy rozważyć powrót noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Dziennikarze serwisu rozmawiali także z Andrzejem Kobielskim, wiceprezesem ds. handlowych w liniach lotniczych Enter Air. Ten, zapytany o możliwość wrócenia nakazu noszenia maseczek na pokładach samolotów, przyznał, że na ten moment nie mają tego w planach. Podkreślił jednak, że nie jest to wykluczone i obostrzenia mogą wrócić.

Jeśli liczba zachorowań będzie stale rosła, prawdopodobnie takie rozwiązanie zostanie ponownie wprowadzone. Na szczęście zarówno linie lotnicze, jak i turyści mają już doświadczenie w funkcjonowaniu tego typu systemu, dlatego powinno wywołać to nieco mniejsze zamieszanie, niż kiedy spotkaliśmy się z tym po raz pierwszy.

LOT, Wizz Air oraz Ryanair zdradzili, że obostrzenia na pokładach ich samolotów będą zależały od ogólnej sytuacji epidemiologicznej.

