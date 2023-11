Seks w miejscu publicznym uprawiali... policjanci. Takie są konsekwencje

Agnieszka Miastowska

D wóch funkcjonariuszy policji w czasie swojej służby zajmowało się zupełnie nie tym, czym powinno. Jak poinformowała policja w Tennessee, jej już byli funkcjonariusze uprawiali seks w czasie pracy. Co więcej, nie była to jednorazowa sytuacja. Do igraszek w czasie pracy miało między parą dochodzić minimum pieć razy. Co teraz im grozi?