Maja z Polski zaśpiewa jako dziewiąta. Kiedy i gdzie oglądać Eurowizję Junior 2023?

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się finał Eurowizji Junior 2023. Maja Krzyżewska, reprezentująca biało-czerwone barwy, wystąpi z utworem "I Just Need A Friend" na scenie w Nicei. Szczegóły dotyczące transmisji tego wydarzenia w Polsce są już dostępne. Widzowie będą mieli możliwość głosowania na swojego reprezentanta, ale istnieje pewne "ale".

Tu obejrzysz Eurowizję Junior 2023. Maja Krzyżewska zaśpiewa jako dziewiąta

Tu obejrzysz Eurowizję Junior 2023. Maja Krzyżewska zaśpiewa jako dziewiąta

Finał Eurowizji Junior 2023 odbędzie się 26 listopada w Nicei, we Francji, co jest pokłosiem zeszłorocznego zwycięstwa Lissandro z piosenką "Oh Maman!". W 2022 roku Polskę reprezentowała Laura Bączkiewicz, która zdobyła 95 punktów i zajęła 10. miejsce.

Tematem przewodnim tej edycji jest hasło "Heroes" (tłum. bohaterowie). Na scenie zobaczymy 16 młodych, utalentowanych artystów, w tym Maja Krzyżewska jako reprezentantka Polski, laureatka programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023".

Jej piosenka "I Just Need a Friend" została napisana przez Dominica Buczkowski-Wojtaszka i Patryka Kumóra, autorów utworów dla innych znanych uczestników Eurowizji Junior.

Finał odbędzie się w hali Palais Nikaïa w Nicei, która pomieści 9 tysięcy osób. Zgodnie z zasadami konkursu, wszyscy uczestnicy będą śpiewać na żywo, bez możliwości korzystania z urządzeń wspomagających wokal.

Już ustalono kolejność występów młodych wokalistów, co umożliwia przygotowanie się na moment, gdy na scenie pojawi się Polka. Maja zaśpiewa jako dziewiąta.

Transmisja z Eurowizji Junior 2023 wystartuje o 16:00 na antenie TVP1. Można założyć więc, że Polkę zobaczymy na scenie ok. godziny 17. Występy uczestników można będzie również śledzić na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior oraz na zagranicznych stacjach telewizyjnych, takich jak France 4 i Okoo.

Jak głosować na Polkę w Eurowizji Junior 2023? Zwycięzca jest wyłaniany na podstawie głosów publiczności oraz jury. W odróżnieniu od "dorosłej" wersji konkursu, w Eurowizji Junior widzowie mogą głosować na reprezentanta swojego kraju, ale aby głos był ważny, należy także zagłosować na co najmniej dwóch innych uczestników. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony vote.junioreurovision.tv.

Maja Krzyżewska, pochodząca z niewielkiej miejscowości Szeszupka w gminie Jeleniewo, rozwija swoje umiejętności wokalne w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. 13-latka ma już doświadczenie telewizyjne.

Brała bowiem udział w szóstej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno zwróciła na siebie uwagę dwóch jurorów i ostatecznie dołączyła do drużyny Cleo.

Maja jest osobą, która mocno wierzy w swoje marzenia. Zapytana podczas Ceremonii Otwarcia Eurowizji Junior 2023 o to, jaką supermoc chciałaby posiadać, odparła: "Chciałabym być niewidzialna, żeby móc wejść do studia nagrań Ariany Grande i zobaczyć, jak tworzy swoją muzykę".

Eurowizja Junior - wyniki Polski z ostatnich lat

Należy podkreślić, że reprezentanci Polski w poprzednich latach postawili poprzeczkę bardzo wysoko. W 2018 roku Roksana Węgiel zdobyła pierwsze miejsce z utworem "Anyone I Want to Be", a rok później triumfowała Viki Gabor z kawałkiem "Superhero".

W 2021 roku Sara James zdobyła srebrny medal z piosenką "Somebody", przegrywając jedynie z reprezentantką Armenii, Maléną, która zaśpiewała "Qami Qami".

W 2022 roku, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska uplasowała się na 10. miejscu w Eurowizji Junior.