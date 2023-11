Posłanka Żukowska wróciła na Twittera. Wcześniej zrezygnowała przez hejt

Anna Maria Żukowska powróciła na platformę X – czyli dawnego Twittera. Przed kilkoma tygodniami jej konto w tym serwisie zostało usunięte. Nieoficjalnym powodem tej decyzji miał być hejt, który wylał się na posłankę Lewicy po jej wypowiedziach w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Teraz jednak zdecydowała się aktywować swoje konto na nowo – a w rozmowie z mediami zdradziła powody tej decyzji.

Anna Maria Żukowska wróciła do mediów społecznościowych. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Dla wielu obserwatorów życia politycznego zawieszenie 4 listopada twitterowego konta Anny Marii Żukowskiej było rzeczą mocno zaskakującą. Znana z ostrego języka i dużej obecności w mediach społecznościowych posłanka Lewicy z dnia na dzień, bez ostrzeżenia, wygasiła swój profil.

Jak pisała wówczas "Gazeta Wyborcza", nieoficjalnie powodem tej decyzji był "hejt związany z jej wypowiedziami w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego". W poprzedniej kadencji Sejmu posłanka była wiceprzewodniczącą polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej.

"5 listopada zamierzam polecieć do Izraela. Który ma prawo do istnienia, ma prawo do obrony przed terrorystami, a zarazem nie ma prawa popełniać zbrodni wojennych" – napisała na Twitterze. Następnie wyjaśniała, że nie "wspiera Hamasu", ale jej zdaniem "kwestionowanie prawa Izraela spełnia definicje antysemityzmu".

"Gazeta Wyborcza" zapytała posłankę o to, dlaczego zniknęła z Twittera. Ta odpisała: "Bo mam dosyć". Dodała: "Mogę tylko powiedzieć, że byłam na Twitterze od 10 lat i wiele widziałam i wiele o sobie przeczytałam".

Anna Maria Żukowska wraca na Twittera

W sobotę profil posłanki został z powrotem aktywowany. O powód tej decyzji zapytana została przez dziennikarzy Interii.

– Gdybym nie wróciła, to inaczej moje konto przestałoby istnieć i straciłabym kontakt z prawie 50 tysiącami obserwujących – wyjaśniła Żukowska.

Zapytana o groźby, które otrzymywała, polityczka przekazała, że zablokowała konta, z których one napływały. – Będę miała nową strategię obecności na platformie X – zapowiedziała.

W Sejmie nowej kadencji Anna Maria Żukowska została wybrana do roli członkini Krajowej Rady Sądownictwa. Razem z nią reprezentantami izby niższej parlamentu zostali Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tomasz Zimoch oraz Robert Kropiwnicki. Dodatkowe obowiązki nie przeszkodzą jednak w jej działalności internetowej – posłanka zapewnia , że dalej będzie aktywną użytkowniczką X.