Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości TVP z państwowej telewizji stała się festiwalem absurdu i osobliwości. Widząc to, co Telewizja Polska emitowała na swojej antenie przez ostatnich osiem lat, można odnieść wrażenie, że w całej Polsce spełniał się scenariusz filmu "Truman Show" z Jimem Carreyem bądź fabuła któregoś ze skeczy Monty’ego Pythona (albo dwa w jednym). Z uwagi na memiczny i śmiesznostraszny charakter stacji redakcja naTemat postanowiła przypomnieć o 8 najdziwniejszych momentach w historii TVP za rządów PiS. Czy ktoś był ostatnio na pokazie mody Christiana Paula?

8 absurdalnych momentów z TVP. Jakimowicz z gitarą i Christian Paul to pikuś. Fot. TVP; X.com

Absurdalne hity TVP za rządu PiS (LISTA)

Zanim przyjrzymy się kuriozalnym sytuacjom wyjętych żywcem z TVP, przypomnijmy najpierw, ile pieniędzy przeznacza się na państwowe media. W zeszłym roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 rok, w której zapisano, iż Telewizja Polska i Polskie Radio otrzyma 2,7 mld złotych rekompensaty abonamentowej (o 700 mln więcej niż w poprzednio).

A wszystko zaczęło się kilka lat temu – w lutym 2020 roku w Sejmie rozstrzygnięto spór o to, na co powinny iść dodatkowe 2 mld złotych z budżetu państwa. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Porozumienie zdecydowały wówczas, że bonusowy zastrzyk gotówki przyda się TVP, a nie polskiej onkologii. Miejmy to zawsze w pamięci, gdy pomyślimy o czymkolwiek, co w ostatnich latach przewinęło się przez antenę Telewizji Polskiej.

1. Paski w "Wiadomościach" TVP

Paski w "Wiadomościach" TVP są fenomenem samym w sobie i materiałem na osobne badania. Ich ewolucję obserwujemy od początku VIII kadencji Sejmu (a konkretniej od końcówki 2015 roku) aż do dnia dzisiejszego. To niesamowite, że w tak krótkiej formie (bo liczącej od kilkunastu do kilkudziesięciu znaków) nie raz zdołano przemycić – oczywiście w mało subtelny sposób – specyficzną narrację.

Nie tylko widzowie, ale i eksperci zarzucali TVP manipulowanie. Z analizy 306 pasków informacyjnych "Wiadomości" przeprowadzonej w 2019 roku przez Radę Języka Polskiego dowiedzieliśmy się m.in., że suche fakty stanowiły zaledwie 25 proc. badanego materiału.

W panteonie pasków informacyjnych "Wiadomości" TVP można śmiało wymienić następujące tytuły: "Rosnące zarobki Polaków irytują Niemców" z 16 kwietnia 2021 roku, który dotyczył "braku chętnych pracowników z Polski w Niemczech"; "Pseudoelity zazdroszczą Polakom Sylwestra" odnoszący się do "sukcesu Sylwestra Marzeń" w 2020 roku; wszystkie tytuły związane z Donaldem Tuskiem ("Tusk w klubie przyjaciół Putina" z 4 lipca 2021 roku lub "Tusk atakuje polską suwerenność" z 10 października 2021).

I tu bez żadnych zaskoczeń, bo twarzą pasków "Wiadomości" TVP okrzyknięto Danutę Holecką, która nie raz, nie dwa górowała nad memicznymi tytułami grożącymi Polakom opozycją i Niemcami.

2. Jakimowicz i Ogórek tańczący do Modern Talking w TVP Info

Dwa lata temu w wyemitowanym 3 stycznia odcinku "W Kontrze" gospodarze programu - aktor Jarosław Jakimowicz i była kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek – zrobili widzom niespodziankę i zatańczyli do hitu "You're My Heart, You're My Soul" zespołu Modern Talking. Żeby to był jeszcze taniec, który oglądałoby się z przyjemnością. Niestety prowadzący zaserwowali odbiorcom podrygi rodem z ostatnich minut weselnej potańcówki.

Jakimowicz chwycił za gitarę i próbował odtworzyć ruchy gitarzysty niemieckiego duetu dancepopowego Dietera Bohlena. Ogórek zaś na lekko zgiętych nogach bujała się w jedną i drugą stronę. "Nie. To się nie dzieje, prawda?" – dopytywała jedna z użytkowniczek Twittera, gdzie udostępniono fragmenty programu. "Gitara za 2 miliardy złotych w końcu dotarła" – żartował ktoś inny.

3. Zmyślony projektant Christian Paul

Pamiętacie, czym skończyła się w 2020 roku zaciekła dyskusji nad rolą Agaty Dudy, której zarzucono zbyt długie przebywanie w cieniu męża? W "Wiadomościach" TVP pojawił się wówczas materiał poświęcony pierwszej damie, a w nim zmyślony projektant mody Christian Paul, który zachwycał się stylem małżonki prezydenta Polski.

– W porównaniu z Melanią Trump obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i międzynarodowym stylem – mówił.

Oczywiście widzowie wyczuli, że coś nie gra, i nie nabrali się na amerykańskiego projektanta. W wyszukiwarce Google znaleźli tylko australijską markę producenta zegarów.

Dopiero po emisji programu informacyjnego na YouTube'ie powstał kanał Christian Paul Designs. Na koncie miał trzy filmy, kilkadziesiąt lajków i tysiąc kciuków w dół. Agata Szczęśniak z OKO.press znalazła na LinkedInie osobę łudząco podobną do rozmówcy TVP. W serwisie przedstawiał się jako przedsiębiorca Christian Farbaniec.

4. Black Hawk wparował do studia "Wiadomości"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, TVP od dłuższego czasu chwali się nowoczesnymi technologiami umożliwiającymi wprowadzanie do swoich programów przeróżnych animacji. W maju 2019 roku do studia "Wiadomości" wleciał... amerykański śmigłowiec Black Hawk (tyle że komputerowy).

Skąd pomysł na taką animację? Otóż "Wiadomości" TVP potrzebowało dodatkowego efektu wow m.in. do materiału poświęconego sojuszowi polsko-amerykańskiemu.

5. Disco polo i ludzka tragedia w "Sprawie dla reportera"

Choć "Sprawa dla reportera" skupia się przeważnie na ludzkiej tragedii (m.in. biedzie, alkoholizmie czy walce o prawa do dzieci), internet zdecydował, że program interwencyjny prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz jest świetnym materiałem na memy.

W jednym odcinku ze stycznia ubiegłego roku przedstawiono historię polsko-ukraińskiego małżeństwa będącego w trakcie rozwodu, które walczy między sobą o prawo do opieki nad trójką dzieci.

W reportażu usłyszeliśmy, że najmłodsza z pociech pozostaje pod opieką mamy, pani Maryny, pochodzącej z Ukrainy. Pozostała dwójka mieszka natomiast z ojcem – Polakiem. Pani Maryna skarżyła się w programie, że mąż utrudnia jej kontakty ze starszymi dziećmi. Co więcej, kobieta zarzucała mężczyźnie przemoc seksualną i znęcanie się psychiczne.

Ku zaskoczeniu widzów na koniec dyskusji w tej przykrej sprawie w studiu "Sprawy dla reportera" pojawił się zespół disco polo. Wokalista Paweł Jasionowski wykonał utwór "Żono moja". W międzyczasie pani Maryna ocierała łzy.

6. Jakimowicz dziękuje Macierewiczowi

Pod koniec 2019 roku Antoni Macierewicz został marszałkiem-seniorem Sejmu. Z tej okazji na antenie TVP Jarosław Jakimowicz postanowić osobiście pogratulować politykowi tej nominacji. Prezenter wstał z miejsca, ścisnął dłoń Macierewicza i wygłosił coś porównywalnego do złożenia komuś hołdu.

– Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość. Dziękuję za kraj, w którym żyję w imieniu moich dzieci, Polaków. Jestem dumny i zaszczycony – stwierdził aktor znany z "Młodych wilków". Internet był brutalny i uznał jego zachowanie za co najmniej... żenujące.

7. Najman jako ekspert u Rachonia

Marcin Najman, zawodnik mieszanych sztuk walki MMA, z którym Krzysztof Stanowski umówił się na solo w Częstochowie, występował w programie Michała Rachonia "#Jedziemy" jako ekspert, co wzbudziło rozbawienie wśród przeciwników rządu PiS. Pięściarz wypowiadał się m.in. w temacie Romana Giertycha, który trafił do szpitala w czasie akcji CBA przeprowadzanej w jego domu.

– Jeśli ten numer nie przejdzie, kolejnym etapem będzie udawanie wariata – komentował. Internauci uważali, że głos Najmana pasował do tematu rozmowy jak pięść do oka.

8. Wysłanie Rafała Brzozowskiego na Eurowizję

12 marca 2021 roku TVP poinformowała, że jako polski reprezentant na Eurowizję w Rotterdamie pojedzie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Jak podało OKO.press, Telewizja Polska nie chciała zdradzać, kto dokładnie zadecydował o tym wyborze. Wiadomo tylko tyle, że zajął się nim zespół ekspertów.

Pod adresem zarówno Brzozowskiego, jak i Telewizji Polskiej polał się hejt. Najwięcej kontrowersji wywołał sposób, w jaki wybrano reprezentanta Polski na Eurowizję. W tym roku nie odbyło się głosowanie, a specjalna komisja wyłoniła właśnie Brzozowskiego. Pojawiły się pogłoski, że to prezes TVP Jacek Kurski miał go wskazać, ponieważ jest ulubionym artystą jego żony.

Nadmieńmy, że Brzozowski pojechał do Holandii zamiast Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę na odwołanej Eurowizji 2020. I tu dodajmy, że większość krajów wysłała w tamtym roku tych samych wykonawców.

– Sytuacja jest dla mnie bezprecedensowa. Cieszę się strasznie, że piosenka "The Ride" została wybrana jako ta, która będzie walczyć właśnie o miano najlepszej w Europie. Naprawdę jestem z tego powodu dumny – zachwycał się na Instagramie reprezentant.

Inne absurdy TVP warte wyróżnienia:

Makijaż na Sylwestra 2017

Wielkie halo wokół benefisu Zenka Martyniuka

Michał Rachoń wylewający na wizji puszkę Tigera na znak wsparcia dla powstańców warszawskich.

Iluzjonista przebijający gwoździem rękę Marzeny Rogalskiej

Animacja "podwodnych dronów" w materiale TVP o awarii gazociągów Nord Stream 1 i 2

Studio Yayo

W "Wiadomościach" przedstawiło scenę z serialu gangsterskiego ""Snabba cash"jako strzelaninę w Szwecji, którą mieli spowodować "nielegalni emigranci"

Szkoła w TVP

Jarmarczny "Sylwester Marzeń"

Cenzurowane serduszka WOŚP

Niesamowicie długie pytania podczas debaty wyborczej 2023

"Diabelski" i czerwony Tusk w TVP Info

