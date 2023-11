Francja znowu podbiła serca słuchaczy i widzów! Oto oficjalne wyniki Eurowizji Junior 2023

W niedzielę (26 listopada) w Palais Nikaïa w Nicei odbyło się finałowe wydarzenie Eurowizji Junior 2023. Głównym motywem tej edycji byli "Heroes", czyli "Bohaterowie". Na scenie we Francji wystąpiło 16 utalentowanych młodych wykonawców, w tym Maja Krzyżewska, która reprezentowała Polskę. Zwycięstwo przypadło Zoé Clauzure z Francji. To drugi rok z rzędu, kiedy ten kraj triumfuje. Oto jak przedstawia się tabela z wynikami.

Francja wygrywa Eurowizję Junior 2023. Jak wypadła reszta? [WYNIKI] Fot. Instagram.com / @junioreurovisionofficial

Eurowizja Junior 2023 rozpoczęła się w niedzielę (26 listopada) o godzinie 16:00. Konkurs odbywał się w Nicei we Francji. Na początku Lissandro przywitał publiczność z całej Europy. Jego utwór "Oh Maman" został uznany za najlepszy w roku 2022.

Następnie, jak to zwykle bywa na Eurowizji, wszyscy wykonawcy wspólnie zaśpiewali hymn konkursu, którym w tym roku był utwór pt. "Heroes". To także hasło przewodnie tej edycji. "Nigdy chyba nie zrozumiemy, dlaczego otwierający kawałek, wykonywany jest z playbacku. Jest tak jednak co roku" – podkreślili redaktorzy Onet Kultura.

Później na scenie zobaczyliśmy paradę flag. Gospodarzami wydarzenia byli Olivier Minne, Laury Thilleman oraz Ophenya.

Występy uczestników można było śledzić na antenie TVP1, na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior oraz na zagranicznych stacjach telewizyjnych, takich jak France 4 i Okoo.

Zgodnie z zasadami konkursu, wszyscy uczestnicy śpiewali na żywo, bez możliwości korzystania z urządzeń wspomagających wokal. Oto, w jakiej kolejności występowali:

Tuż po wszystkich występach, o godzinie 17:32 zostało wznowione głosowanie online, które potrwało do 17:51.

Można było wspierać swój kraj, ale był jeden "haczyk". Mianowicie trzeba było wybrać nie tylko "swojego" reprezentanta, ale także dwóch z innych krajów. Bezpłatne głosowanie odbywało się przez stronę vote.junioreurovision.tv.

Przedstawiono wyniki głosowania jurorów (po pięciu ekspertów z każdego państwa), które przekazano z 16 krajów. Na podium znalazła się Francja (136 punktów), potem Armenia (116 punktów) i Hiszpania (115 punktów). Później doliczono do tego głosy oddane przez internautów.

Eurowizję Junior 2023 wygrała Francja, reprezentowana przez Zoé Clauzure. Zaśpiewała piosenkę "Cœur", co w tłumaczeniu oznacza "Serce". Otrzymała łacznie 228 punktów.

Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania i Sandra Valero z numerem "Loviu" z 201 punktami. Trzecie miejsce zajęła Armenia. Yan Girls z piosenką "Do It My Way" dostały 180 punktów. Top 5 zamknęła Wielka Brytania (160 punktów) oraz Ukraina (128 punktów).

Polka zajęła 6. miejsce. Maja Krzyżewska, która zaśpiewała utwór "I Just Need a Friend" otrzymała łącznie 124 punkty.