Ujawniono nazwiska nowych ministrów w rządzie Morawieckiego. Lista może zaskoczyć

W poniedziałek Mateusz Morawiecki przedstawi skład swojego nowego gabinetu, mimo że PiS nie ma sejmowej większości. Media ujawniły nowe nazwiska przyszłych ministrów, wśród których dużą część stanowią kobiety, eksperci i bliscy współpracownicy premiera. Jak ocenił w rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński, "ekspercko-polityczny" skład rządu miał być "jego pomysłem".

Poznaliśmy nowych ministrów w rządzie Morawieckiego. Lista nazwisk może zaskoczyć Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Redakcja Onetu dotarła do informacji, kto ma się znaleźć w nowym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że gabinet ma być zaprzysiężony w poniedziałek po południu (27.11), mimo że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Sejmie.

W rządzie zasiądą przede wszystkim eksperci, bliscy współpracownicy premiera i kobiety. W najnowszym wywiadzie Jarosław Kaczyński podkreślił, że "ekspercko-polityczny" charakter nowego gabinetu to był jego pomysł. – Chcemy zaproponować nowe twarze – powiedział prezes PiS.

Lista nazwisk ministrów w nowym rządzie PiS

Jak ujawnił Onet, jeden z resortów przypadnie Oldze Semeniuk-Patkowskiej, polityczce związanej z Michałem Dworczykiem. Posłanka PiS jest wiceministrą w resorcie Rozwoju i Technologii, a teraz ma objąć stery Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kolejną "nową twarzą" w rządzie PiS ma być posłanka Anna Gembicka, która zostanie ministrą rolnictwa. Obecnie pełni funkcję wiceministry w tym resorcie, a przedtem była m.in. wiceministrą w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych Jacka Sasina ma zastąpić obecna dyrektor generalna resortu, Marzena Małek. Według Kamila Dziubki z Onetu nowym ministrem edukacji i nauki może zostać Piotr Müller, rzecznik Morawieckiego, który wcześniej pełnił funkcję wiceministra w tym resorcie.

Jak przekazała "Rzeczpospolita" na czele resortu sprawiedliwości, zamiast Zbigniewa Ziobry stanie Michał Woś lub Marcin Warchoł z Suwerennej Polski. Dziennik typuje również, że stanowisko ministry klimatu i środowiska obejmie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, obecna pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Co z Mariuszem Błaszczakiem?

Nowe fakty w sprawie rządu Morawieckiego wyjawił też prezes PiS. Polityk zaznaczył, że wbrew wcześniejszym pogłoskom, do gabinetu może dołączyć także obecny minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.

– Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. Ale akurat minister Błaszczak być może się w nim znajdzie. (...) Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją – przekonywał Jarosław Kaczyński.

Lider prawicy zapowiedział też, że nie wyklucza opcji "premiera wywodzącego się z PSL". – Podobna propozycja rządu ekspercko-politycznego może być powtórzona w tzw. trzecim kroku konstytucyjnym, na przykład z premierem wywodzącym się z PSL. Nie wykluczamy tego – podsumował.

