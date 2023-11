Książki Huellego były wielokrotnie nagradzane. Pisarz zostawił wielki dorobek

Nie żyje Paweł Huelle. Zmarł w wieku 66 lat. Był jednym z najważniejszych polskich pisarzy ostatnich dekad. Fabuły swoich książek często osadzał w Gdańsku. Które przyniosły mu największy rozgłos i nagrody?

Paweł Huelle nie żyje. Był autorem wielu nagradzanych książek Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Paweł Huelle ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie wydarzeń sierpniowych w 1980 był jednym z inicjatorów apelu o powołanie niezależnej organizacji studenckiej.

Następnie związał się z NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym współpracował z wydawnictwami podziemnymi. Już w nowej Polsce w latach 1994–1999 był dyrektorem TVP3 Gdańsk. W 2011 został z kolei kierownikiem literackim Teatru Miejskiego w Gdyni.

Pisarza pożegnała w mediach społecznościowych m.in. prezydent Gdańska. W tym mieście się urodził i osadził akcję większości swoich książek. "Paweł Huelle odszedł, ja wierzę, że do lepszego świata… Pokazywał nam Gdańsk, ludzi, świat takich jakimi jesteśmy. Już brakuje tych nienapisanych książek. Dziękuję i do zobaczenia!" – napisała Aleksandra Dulkiewicz.

Lista książek Pawła Huellego. Za które dostał nagrody i nominacje?

Paweł Huelle napisał 13 książek, ale jest też współautorem scenariuszy do filmów "Wróżby kumaka", "NZS. Tak się zaczęło…" i "O dwóch takich, co nic nie ukradli". Jego powieści doczekały się przekładów na wiele języków.

Już jego debiutancka powieść przyniosła mu rozgłos i Nagrodę Fundacji im. Kościelskich oraz Nagrodę Młodych przyznawaną przez miesięcznik "Literatura". Akcja "Weisera Dawidka" opowiada historię zaginięcia trzynastoletniego chłopca żydowskiego pochodzenia z perspektywy dorosłego narratora - kolegi z dzieciństwa.

Został laureatem Paszportu "Polityki" za powieść "Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala". "Skorzystał z anegdot zdeponowanych w pamięci rodzinnej, przywołując w jednym z wątków historie automobilowe, których bohaterami byli jego dziadkowie" – czytamy na portalu Culture.pl. "Ostatnia Wieczerza" była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. To powieść społeczno-obyczajowa z elementami satyry, groteski i fantastyki - przenosi nas w niedaleką przyszłość, gdy w Gdańsku obok chrześcijan coraz większą rolę odgrywa społeczność muzułmańska, a jedna z ulic nosi nazwę alei Kaczyńskich.

Fabułą koncentruje się na wykonaniu fotografii będącej podstawą do współczesnej wersji obrazu "Ostatnia Wieczerza". Inspiracją dla powieści stał się obraz o tym tytule autorstwa Macieja Świeszewskiego. Pisarz został uwieczniony jako jeden z apostołów. Malowidło znajduje się w hali przylotów gdańskiego lotniska.

W 2021 roku Huelle otrzymał Pomorską Nagrodę Literacką "Wiatr od morza" za całokształt pracy literackiej. Dostał też dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury oraz Medalem św. Wojciecha (odznaczenie przyznawane przez gdańskich radnych).

W 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwa lata później przyznano mu Srebrnym Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".