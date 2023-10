Z tymi artystami pożegnaliśmy się w 2023 roku. Wśród nich gwiazdy kina, muzyki i literatury

Wszystkich Świętych oraz obchodzone dzień później Święto Zmarłych to okazja, by na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o osobach, których już z nami nie ma. Oto lista pisarzy, muzyków i twórców kina, którzy zmarli w 2023 roku. Niedawno do widzów z całego świata dotarła wieść o śmierci Matthew Perry'ego ze znanego serialu "Przyjaciele".

Matthew Perry, Tina Turner i Sinead O'Connor. Oto artyści, którzy odeszli w 2023 roku. Fot. Malcolm Croft / Press Association / East News; PacificCoastNews; Ralph Dominguez / MediaPunch / Associated Press

Artyści, którzy zmarli w 2023 roku

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley była córką króla rock'n'rolla Elivsa Presleya. Zawodowo zajmowała się muzyką podobnie jak jej ociec. W swojej karierze wydała trzy albumy studyjne: "To Whom It May Concern" w 2003, "Now What" w 2005 i "Storm & Grace" w 2012.

Prywatnie Lisa Marie miała za sobą cztery małżeństwa. W młodości jej mężem został muzyk Danny Keough. Para doczekała się dwójki dzieci: córki Riley (dziś znanej aktorki) i syna Benjamina, który w 2020 roku odebrał sobie życie.

Jako przyczynę śmierci córki Elvisa i Priscilli podaje się "długoterminowe powikłania" po operacji bariatrycznej.

Leonard Pietraszak

Do najsłynniejszych ról Leonarda Pietraszaka należą doktor Karol Stelmach w serialu "Czterdziestolatek", Gustaw Kramer w filmie "Vabank" Juliusza Machulskiego i Dowgird w "Czarnych chmurach". Informację o śmierci aktora podano 1 lutego. Miał 86 lat.

Warto nadmienić, że w ostatnich latach Pietraszak pojawił się na ekranie m.in. w "Listach do M", "Dniu kobiet" czy serialu "39 i pół".

Raquel Welch

Raquel Welch, amerykańska aktorka znana z filmów "Milion lat przed naszą erą", "Fantastyczna podróż" i "Legalna blondynka, zmarła 15 lutego w wieku 82 lat. Przed śmiercią zdiagnozowano u niej chorobę Alzheimera. Dodajmy, że 1974 roku została laureatką Złotego Globu za "Trzech muszkieterów".

Wayne Shorter

Wayne Shorter był słynnym saksofonistą, który należał do jazzowych zespołów Art Blakey's Jazz Messengers oraz Miles Davis Quintet. W trakcie swojej długoletniej kariery muzycznej współpracował m.in. z Joni Mitchell, Carlosem Santaną i Herbiem Hancockiem. Zmarł w wieku 89 lat.

Lance Reddick

Lance Reddick, odtwórca Charona w serii "John Wick", zmarł 17 marca w wieku 60 lat z powodu choroby serca. W jego filmografii znalazły się takie role jak Cedric Daniels w serialu "Prawo ulicy" i Albert Wesker w adaptacji gry "Resident Evil: Remedium". Amerykańskiego aktora zobaczymy pośmiertnie w roli greckiego boga Zeusa w serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" na postawie książek Ricka Riordana.

Ray Stevenson

Informacja o śmierci Raya Stevensona, irlandzkiego aktora, którego niedawno mogliśmy zobaczyć w roli Baylana Skolla w serialu "Ahsoka" ze świata "Gwiezdnych Wojen", obiegła 21 maja (cztery dni przed 59. urodzinami). Na ekranie wystąpił w takich produkcjach jak "Rzym", "Thor" i "Trzej muszkieterowie".

Tina Turner

Tina Turner, którą okrzyknięto królową rock'n'rolla, odeszła 24 maja w wieku 83 lat w swojej posiadłości w Zurychu. Karierę muzyczną rozpoczęła na przełomie lat 50. i 60. Początkowo występowała w zespole swojego męża Ike'a Turnera, który – zgodnie z jej wspomnieniami – był wobec niej przemocowy.

Do najważniejszych piosenek w dorobku artystycznym Turner można zaliczyć: "The Best", "Typical Male", "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It", "We Don't Need Another Hero" i "Goldeneye".

W 1985 roku artystka zagrała też bezwzględną przywódczynię placówki na nuklearnym pustkowiu występując u boku Mela Gibsona w trzeciej części serii Mad Max "Mad Max Beyond Thunderdome".

Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor zmarła 26 lipca w wieku 56 lat. Urodzona w Dublinie piosenkarka wydała 10 albumów studyjnych, a jej hit "Nothing Compares 2 U" utrzymywał się przez wiele lat na szczytach list przebojów. Była jedną z pierwszych osób, które publicznie zaprotestowały przeciwko Janowi Pawłowi II. W programie komediowym "Saturday Night Live" podarła zdjęcie przedstawiające papieża i za ten gest zapłaciła karierą.

Półtora roku przed śmiercią irlandzka wokalistka pochowała swojego 17-letniego syna Shane'a Lunny'ego.

Treat Williams

Przełomową rolą w karierze Treata Williamsa był George Berger w musicalu "Hair" Mulosa Formana, za którą zdobył nominację do Złotego Globu. W filmografii aktora znalazły się takie tytuły jak: "Rzeczy, które robisz w Denver będąc martwym", "Dawno temu w Ameryce", "Głębia oceanu", "Orzeł wylądował", "Śmiertelny rejs", "Książę wielkiego miasta" czy "Zdrada", a także "1941" Stevena Spielberga.

Przypomnijmy, że Williams zginął w wypadku motocyklowym w stanie Vermont. Miał 71 lat.

Milan Kundera

Milan Kundera uchodzi za jednego z najznamienitszych czeskich pisarzy. Autor "Nieznośnej lekkości bytu", "Nieśmiertelności" oraz "Księgi śmiechu i zapomnienia" zmarł 11 lipca w swoim mieszkaniu w Paryżu. Za życia wręczono mu m.in. nagrodę Franza Kafki.

Jane Birkin

Brytyjska aktorka i piosenkarka Jane Birkin zdobyła sławę dzięki piosence "Je t'aime... moi non plus" wykonanej w duecie ze swoim kochankiem Sergem Gainsbourgiem. Utwór został zakazany w wielu krajach z powodu swojego "przesłania pełnego erotyzmu". Na ekranie mogliśmy zobaczyć ją w słynnym "Powiększeniu" i "Gdy Don Juan był kobietą", gdzie wystąpiła u boku francuskiej ikony Brigitte Bardot. Zmarła w 16 lipca w Paryżu. Miała 76 lat.

Angus Cloud

Angus Cloud był wschodzącą gwiazdą kina. Na małym ekranie zasłynął z roli dilera Fezco w "Euphorii" Sama Levinsona ("Idol"), momentalnie stając się ulubieńcem widzów. Co ciekawe, w kontrowersyjnym serialu młodzieżowym HBO obsadzono go po tym, jak dostrzeżono go na ulicy w Nowym Jorku.

Młody aktor zmarł 31 lipca w swoim domu w Oakland w Kalifornii. Jako przyczynę śmierci wskazano przypadkowe przedawkowanie metamfetaminy, kokainy, fentanylu i benzodiazepinu. Wiadomo, że Cloud bardzo przeżywał odejście swojego ojca, którego pochował tydzień przed własną śmiercią.

Michael Gambon

Michael Gambon zmarł w wieku 82 lat w szpitalu w hrabstwie Essex. W ostatnich chwilach jego życia towarzyszyła mu rodzina. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc.

Gambon był uznawany za jednego z najlepszych irlandzkich i brytyjskich aktorów swojego pokolenia: zarówno teatralnych, filmowych, jak i telewizyjnych. W 2004 roku Irlandzczyk zastąpił Richarda Harrisa w roli dyrektora Hogwartu Albusa Dumbledore'a w "Harrym Potterze".

W swojej karierze zdobył nie tylko trzy teatralne nagrody Olivier, ale również dwie nagrody Screen Actors Guild i cztery telewizyjne nagrody BAFTA (za "The Singing Detective" z 1986 roku, "Żony i córki" z 1999 roku, "Długość geograficzną" z 2000 roku oraz "Perfect Strangers" z 2001). W 2003 roku był również nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym za rolę w "Na ścieżce wojennej".

Stanisław Radwan

Wieść o śmierci kompozytora Stanisława Radwana obiegła polskie media 14 października. Wybitny artysta miał 84 lata. Za życia tworzył muzykę dla wielu reżyserów - zarówno rodzimych, jak i zagranicznych. Przez wiele lat współpracował z Andrzejem Wajdą. Był uczniem Krzysztofa Pendereckiego, któremu asystował przy filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie", a także członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

Od 2001 roku był mężem Doroty Segdy, rektorki Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Matthew Perry

Matthew Perry na zawsze zapisie się w pamięci widzów jako sarkastyczny Chandler z serialu "Przyjaciele". Aktor przez lata borykał się z licznymi uzależnieniami (w tym od opioidów, które wyniszczyły mu organizm). O swoich doświadczeniach z odwyku opowiedział na łamach biografii zatytułowanej "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz".

Zagraniczne media podały, że Perry zmarł tragicznie 28 października. Jego ciało znaleziono w jacuzzi. Z ustaleń śledczych wynika, że wśród znalezionych w domu hollywoodzkiego gwiazdora leków były te stosowane w zwalczaniu depresji i stanów lękowych. Ponadto były także inne, stosowane w leczeniu chorób płuc.

