Tusk spotkał się Hołownią. Wiadomo, kiedy odbędzie się głosowanie ws. wyboru nowego rządu

W piątek po godz. 10 rozpoczęło się spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni i lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Rozmowy dotyczyły nowego rządu opozycji demokratycznej, który ma być powołany przez Sejm w tzw. drugim konstytucyjnym kroku. Politycy ustalili, że "jeśli czas pozwoli" 11 grudnia dokonają wyboru nowego premiera.

Spotkanie Hołowni z Tuskiem

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na historyczny charakter nadchodzących wydarzeń. Mówiąc o powoływaniu nowego premiera w tzw. drugim kroku, zaznaczył, że opozycja demokratyczna tworzy "historię procedur parlamentarnych".

– Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać w Sejmie o tym, co wydarzy się w Sejmie 11 i 12 grudnia, co można zrobić, by proces realizacji woli wyborców z 15 października mógł wejść w życie – komentował po spotkaniu Szymon Hołownia.

– Pan marszałek zaproponował scenariusz, który ułatwi wszystkim skuteczne efekty w powołaniu nowego rządu. Jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera – ogłosił Donald Tusk.

Kandydat sejmowej większości na premiera szczegółowo opisał wnioski ze spotkania. Wyliczył m.in. kolejność następujących po sobie kroków wyłaniania nowego rządu przez Sejm.

– Chcemy, by to odbywało się w dzień albo wieczorem, niekoniecznie w okolicach północy. Wiele Polek i Polaków czeka na ten moment ostatecznej zmiany po 15 października. Jeżeli ten moment przedłuży się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu. My na pewno zdążymy z całą procedurą – zdradził lider KO.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dodał, że możemy spodziewać się wyboru nowego rządu 11 grudnia lub, "jeżeli czas nie pozwoli", dzień później. Exposé nowego premiera zostanie wygłoszone 12 grudnia, a zaprzysiężenie ma odbyć się 13 grudnia tak, jak sugerował wcześniej prezydent.

– Tak jak powiedział pan premier (Donald Tusk -red.), jeżeli czas pozwoli chcielibyśmy wyjść 11 grudnia z tej izby ze świadomością, że jest premier, któremu wyborcy dali legitymację 15 października – podsumował marszałek Sejmu.

Wcześniejsze deklaracje Hołowni

Wcześniej marszałek Sejmu oświadczył, że decyzję w sprawie głosowania nad wotum zaufania oraz exposé Tuska zostawia liderowi Koalicji Obywatelskiej. Polityk nakreślił różne scenariusze, zróżnicowane pod względem czasu.

– To będzie decyzja pana premiera Tuska, jak woli. Czy wolałby, żeby jeszcze tego samego dnia, wieczorem, to on został wybrany na premiera, a na przykład exposé i głosowanie nad składem Rady Ministrów zrobimy 12 grudnia, tak, żeby w Polsce był premier już tego dnia. – wyjaśnił lider Polski 2050.

– Albo będzie na przykład wolał, żebyśmy zrobili wszystkie te trzy elementy, idąc późno w wieczór, późno w noc tego samego dnia, czy na przykład wyrazi taką wolę, że lepiej będzie, żeby 11 grudnia był dniem, kiedy zamknie się sprawa Mateusza Morawieckiego - a pewnie się zamknie - a 12 grudnia będzie tym dniem, kiedy to on zostanie wybrany na premiera, wszystko na to wskazuje, wygłosi exposé i będzie głosowanie nad Radą Ministrów – tłumaczył przed spotkaniem Hołownia.

Będzie wniosek o zmianę regulaminu Sejmu?

Jednocześnie marszałek podkreślił, że sam jest "tylko i wyłącznie stróżem spraw formalnych związanych z tym procesem". Hołownia zaznaczył również, że politycy są "w stałym kontakcie z najlepszymi specjalistami w Kancelarii Sejmu".

Polityk przekazał też, że "najprawdopodobniej będzie wniosek poselski o zmianę regulaminu Sejmu, jeżeli chodzi o sposób głosowania w drugim kroku".

Koniec "straceńczej misji" Morawieckiego

Marszałek zapowiedział, że 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé, a około godz. 15 nastąpi głosowanie nad wotum zaufania. Według zapowiedzi sejmowej większości, Morawiecki nie otrzyma wotum zaufania. Wówczas Sejm w tzw. drugim konstytucyjnym kroku sam wybierze kandydata na premiera, którym ma być Donald Tusk.

Nowy, "polityczno-ekspercki" gabinet Mateusza Morawieckiego został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek 27 listopada. Od tego momentu, szef rady ministrów ma 14 dni na przedstawienie Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania.