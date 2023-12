Maksymilian F. postrzelił w głowę dwóch funkcjonariuszy. Obława za nim trwała wiele godzin. Policjanci w stanie ciężkim leżą w szpitalu, a 44-latek usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. B. szef policji gen. Andrzej Matejuk ostro ocenia dramatyczny przebieg interwencji służb. – Tu nie ma żadnego wytłumaczenia (...). Aż włos się na głowie jeży – powiedział w rozmowie z Onetem.

Zatrzymanie Maksymiliana F. B. szef policji ostro: aż włos się jeży. Fot. Mateusz Jagielski / East News

Zatrzymanie Maksymiliana F. Postrzelił w głowę dwóch funkcjonariuszy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony piątek, w godzinach wieczornych. Kulisy sprawy opisują dziennikarze Onetu. Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym za udział w oszustwie poprzez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzania majątkiem.

Mężczyzna w piątkowy wieczór przebywał w swoim domu w Kiełczowie pod Wrocławiem. Otworzył drzwi funkcjonariuszom policji i zachowując spokój, pozwolił się zakuć w kajdanki, udając się do radiowozu.

Jak opisał serwis, czujność służb uśpiło pokojowe nastawienie mężczyzny. Z tego względu najprawdopodobniej zapomnieli o przeszukaniu Maksymiliana F. Tymczasem ten w jednym z materiałów zamieszczonych w mediach społecznościowych powiedział: – Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień pierwszy.

I tak też się stało. Funkcjonariusze, którzy zatrzymali Maksymiliana F. przekazali go na komisariacie przy ul. Połbina we Wrocławiu dwóm współpracownikom. Ci również nie przeszukali 44-latka.

Z nieoficjalnej relacji Onetu wynika, że zatrzymany w pewnym momencie wyjął ukrytą za paskiem broń czarnoprochową i oddał strzały w głowy siedzących przed nim funkcjonariuszy.

Do sobotniego poranka trwała obława, która zakończyła się ponownym zatrzymaniem mężczyzny, tym razem w rejonie Stadionu Olimpijskiego.

B. szef policji o Maksymilianie F.: Tu nie ma wytłumaczenia

Serwis skontaktował się z gen. Andrzejem Matejukiem, byłym szefem Komendy Głównej Policji w latach 2008-2012. Emerytowany policjant powiedział wprost: – Tu nie ma żadnego wytłumaczenia: jak policjanci mogą zabierać osobę poszukiwaną bez przeszukania, kiedy odbierają ją z miejsca zamieszkania?

– Następna sprawa to drugi patrol, który popełnia te same nieprawidłowości jak pierwszy. Pewnie doszli do wniosku, że ich koledzy już to zrobili. To bulwersujące lekceważenie podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa – dodał.

– Aż włos się na głowie jeży. Przecież piony kryminalne zbierają informacje nie tylko ze swoich poufnych źródeł, ze "środowisk", ale także ze źródeł otwartych, a takim źródłem jest przecież internet: w tym publikacje z mediów społecznościowych – podsumował.

Dwóch postrzelonych funkcjonariuszy w stanie ciężkim znalazło się w szpitalu.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Karol Borchólski przekazał, że śledczy przedstawią Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów z artykułu 13 § 1 Kodeksu karnego w związku z artykułem 148 § 3 Kk.

To oznacza, że 44-latkowi grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.