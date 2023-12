44-letni Maksymilian F. postrzelił w głowę dwóch funkcjonariuszy przy użyciu broni czarnoprochowej. Obława za mężczyzną skończyła się w sobotę nad ranem. Teraz sprawca dramatu został doprowadzony na prokuraturę, gdzie usłyszał konkretne zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolnośći.

Maksymilian F. dowieziony do prokuratury! 44-latek właśnie usłyszał zarzuty. Fot. materiały policyjne

Maksymilian F. dowieziony na prokuraturę! 44-latek właśnie usłyszał zarzuty

Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym za udział w oszustwie poprzez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzania majątkiem. Rodzaj zarzutów oraz spokojne nastawienie najprawdopodobniej zmyliło funkcjonariuszy, bowiem ci nie przeszukali mężczyzny.

Do zatrzymania poszukiwanego doszło w piątkowy wieczór, gdy ten przebywał w swoim domu w Kiełczowie pod Wrocławiem. Otworzył drzwi funkcjonariuszom policji i zachowując spokój, pozwolił się zakuć w kajdanki, udając się do radiowozu.

Następnie mężczyzna został przekazany dwóm innym policjantom, którzy konwojowali 44-latka. W trakcie przejazdu ten wyjął broń zza paska i oddał dwa strzały w głowy mundurowych. Ci w ciężkim stanie trafili do szpitala, gdzie cały czas są hospitalizowani.

– W sobotę mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Zagrożone są one karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator z dużym prawdopodobieństwem skieruje wniosek o tymczasowy areszt – powiedział w rozmowie z RMF FM Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów. "Tu nie ma żadnego wytłumaczenia"

Jak opisał TVN24, Maksymilian F. miał powiedzieć na prokuraturze, że nie pamięta sytuacji, w której doszło do ranienia funkcjonariuszy.

O tym, jakie zarzuty czekają Maksymiliana F. Borchólski poinformował jeszcze wcześniej.

– Prokurator przedstawi Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów kwalifikowane z artykułu 13 § 1 Kodeksu karnego w związku z artykułem 148 § 3 Kk – zapowiedział.

W rozmowie z Onetem głos zabrał gen. Andrzej Matejuk, były szef Komendy Głównej Policji w latach 2008-2012. Emerytowany policjant powiedział wprost: – Tu nie ma żadnego wytłumaczenia: jak policjanci mogą zabierać osobę poszukiwaną bez przeszukania, kiedy odbierają ją z miejsca zamieszkania?

– Następna sprawa to drugi patrol, który popełnia te same nieprawidłowości jak pierwszy. Pewnie doszli do wniosku, że ich koledzy już to zrobili. To bulwersujące lekceważenie podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa – dodał.