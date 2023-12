Prawnik Wiśniewskiego zwrócił się z apelem ws. wyroku lidera Ich Troje. "Niewinny w świetle prawa"

Pod koniec października Michał Wiśniewski został uznany za winnego sfałszowania dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu w wysokości niemal trzech milionów złotych, którego ostatecznie nie spłacił. Wyrok nie jest jednak prawomocny, a lider Ich Troje utrzymuje, że jest niewinny i będzie dalej walczył w sądach. Teraz głos zabrał jego prawnik Piotr Podgórski, który zwrócił się z konkretnym apelem do opinii publicznej.

Michał Wiśniewski będzie dalej walczył w sądach Fot. Tomasz Kawka / Polska Press / East News

Michał Wiśniewski usłyszał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 30 października i został uznany za winnego postawionych mu zarzutów. Lidera Ich Troje skazano na 1,5 roku więzienia, nałożono grzywnę w wysokości 80 tys. zł oraz zobowiązano do pokrycia kosztów sądowych. Wyrok jest jednak nieprawomocny i Wiśniewski będzie walczył w kolejnych instancjach.

Prawnik Michała Wiśniewski o jego wyroku. "Prawomocny wyrok w tej sprawie zostanie dopiero wydany"

Teraz na profilu na Instagramie pojawiło się wideo, na którym prawnik Michała Wiśniewskiego komentuje obecną sytuację prawną gwiazdora. – Wyrok jest nieprawomocny i zostanie od niego złożona apelacja, nad którą pracujemy z zespołem prawników. Nie sposób zgodzić się z motywami sądu podanymi w uzasadnieniu wyroku – mówi Piotr Podgórski.

Zwraca się on również do mediów. – Wszelkie pozostałe informacje w tej sprawie zostaną ewentualnie przekazane opinii publicznej po złożeniu apelacji. Na obecną chwilę zwracam się z gorącym apelem do mediów o wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii i nieferowanie wyroków – podkreśla.

Prawnik Wiśniewskiego dodaje również, że "prawomocny wyrok w tej sprawie zostanie dopiero wydany". – Do tej chwili pan Michał Wiśniewski jest niewinny w świetle prawa – zaznacza.

Michał Wiśniewski uznany za winnego wyłudzenia niemal trzech milionów złotych. Wyrok jest nieprawomocny

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku Michał Wiśniewski usłyszał zarzuty dotyczące "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Wołominie.

Wówczas wyszły informacje o pożyczce opiewającej na 2,8 mln złotych, którą wokalista zaciągnął w roku 2006. Jak poinformowała Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, lider Ich Troje został oskarżony o złożenie fałszywej dokumentacji, aby zdobyć tę sumę.

"W celu uzyskania pożyczki podejrzany przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela – ówczesnej żony podejrzanego Anny W." – wyjaśniła rzecznika. Ostatecznie Wiśniewski nie spłacił całości kredytu.

Wiśniewski, który w 2019 roku ogłosił bankructwo, utrzymuje, że jest niewinny. Jak twierdzi, w momencie brania kredytu był w stanie go spłacić, a jego sytuacja finansowa pogorszyła się znacznie później.

Po ogłoszeniu wyroku Wiśniewski wydał oświadczenie. – Proszę państwa, jestem niewinny. (...) Chcę tylko pokrótce powiedzieć, że przygotuję materiał, który pozwoli, mam nadzieję, obiektywnie (pokazać tę sprawę – red.), bo upubliczni w całości akta (...) – liczę też na środowisko prawnicze, które być może wyprowadzi mnie z błędu. (...) Na pewno będę apelował w tej sprawie – zaznaczył.

– Ten wyrok jest okropny strasznie. (...) Z godnością zniosę odsiadkę, jeśli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie – dodał.