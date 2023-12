Tusk przerwał milczenie i wymownie podsumował ostatnie tygodnie: Wielkie dzięki za wytrwałość

W przyszły poniedziałek swoje exposé wygłosi Mateusz Morawiecki. Jego rząd prawdopodobnie upadnie ze względu na brak wotum zaufania. Wówczas zostanie wybrany nowy gabinet, na którego czele stanie Donald Tusk. Lider PO starał się nie komentować tego faktu, jednak przełamał się i dodał mocny wpis.

Tusk wkrótce ma być premierem. Tak podsumował ostatni czas. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Tusk wkrótce ma być premierem. Tak podsumował ostatni czas

"Przetrzymaliśmy osiem lat, przetrzymamy osiem dni. Wielkie dzięki za Waszą wytrwałość i cierpliwość" – taki wpis dodał lider PO i przyszły premier Donald Tusk. Do niego dołączył czerwone serce i polską flagę.

Jego słowa spotkały się z entuzjazmem komentujących. "Nie mogę się doczekać powrotu Donalda Tuska na premiera. Już niebawem będzie normalnie i przepiękni", "Damy radę", "To my dziękujemy Panu Panie Premierze! Za to, że poprowadził nas Pan ku zwycięstwu!" – brzmi kilka z nich.

Tak będzie wygląd proces powoływania Tuska na premiera

Przypomnijmy, w minioną środę Szymon Hołownia spotkał się z Mateuszem Morawieckim. – To było ustalenie, jaki ma pomysł na czas złożenia swojego exposé i poddania się wotum zaufania. Dysponentem tego terminu jest premier. Zapytałem go, czy jest gotów wygłosić exposé wcześniej, czy zamierza wykorzystać w pełni 14 dni, które daje mu konstytucja. Zaproponowałem więc, by exposé rozpoczęło się o godz. 10:00 w poniedziałek 11 grudnia – poinformował wówczas na briefingu prasowym Szymon Hołownia.

Jak dodał, po kilkugodzinnej dyskusji, około godz. 15:00, powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Morawieckiego. Obecnie wszystko wskazuje na to, że w tym właśnie momencie upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie zdobędzie odpowiedniej większości w sali plenarnej.

Wówczas rozpocznie się wybór nowego premiera i Rady Ministrów. Nowy rząd ma tworzyć Donald Tusk wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

– Po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ogłoszę przerwę, w której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku. Spodziewam się, że 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera – mówił tamtego dnia Szymon Hołownia.

11 grudnia Tusk ma być już premierem

Dopytywany, kiedy zostanie powołany nowy premier i skład nowego rządu, przedstawił dwa warianty. Pierwszy to wybór Donalda Tuska na premiera, a po nim wygłoszenie exposé, dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. To mogłoby się odbyć w późnych godzinach wieczornych w poniedziałek 11 grudnia lub w nocy z poniedziałku na wtorek.

Drugi wariant to wybór Tuska na szefa rządu również w poniedziałek 11 grudnia, ale wygłoszenie exposé, dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania odbyłyby się w Sejmie już we wtorek 12 grudnia rano. Szczegóły są w tym tekście.

Lider PO szykuje się do roli premiera

Z kolei sam Tusk kilka dni temu mówił: – Jak państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali premiera Mateusza Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego dzisiaj, i jeśli czas pozwoli to 11 grudnia, także dokonamy wyboru nowego premiera, jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania.

Jak podkreślił, "te decyzje będzie podejmował oczywiście marszałek Sejmu". Dodał jednocześnie, że "jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia". – Także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli – 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia – podsumował Tusk.