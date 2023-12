Kalczyńską zapytano, jak ocenia nowe twarze "Dzień Dobry TVN". Wymowna reakcja byłej prowadzącej

W środę w "Dzień Dobry TVN" zadebiutowała nowa para prowadzących: Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara. To kolejna roszada w śniadaniówce TVN, która w czerwcu pożegnała się z pięciorgiem prezenterów, w tym z Anną Kalczyńską. Dziennikarkę zapytano, jak ocenia debiut Hajduk-Popińskiej i Senkary, ale była gwiazda programu nie była rozmowna. Jej reakcja była stanowcza. Więcej na ten temat powiedział Filip Chajzer, również były prowadzący "Dzień Dobry TVN".

Anna Kalczyńska została zapytana o nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN" Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara są czwartą stałą parą w śniadaniówce TVN. Dołączyły do: Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego, Doroty Wellman i Marcina Prokopa oraz Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego. Obie zadebiutowały w wydaniu w Mikołajki, 6 grudnia, kilka dni po ogłoszeniu przez produkcję "Dzień dobry TVN" nowych prowadzących.

Anna Kalczyńska zapytana o nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN"

Jak poszło nowym prezenterkom? Portal Plotek postanowił zapytać o to Annę Kalczyńską, jedną z pięciorga prowadzących "Dzień Dobry TVN", którzy w czerwcu zostali nieoczekiwanie zwolnieni przez stację. Przypomnijmy, że formatu zniknęli: Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Później pożegnano się też z Filipem Chajzerem. Kalczyńska, zapytana przez Plotka, czy "rzeczywiście nastąpiła zmiana pokoleniowa i czy dobrze, że mogą sprawdzić się osoby mniej znane na antenie", odpowiedziała wymownie i stanowczo: "Nie będę tego komentować. To nie mój świat już i nie moja bajka".

Więcej powiedział o tym Filip Chajzer, który również nie jest już prowadzącym "Dziś Dobry TVN". – Każdym sukcesem czyimś trzeba się cieszyć. Nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz, to ktoś się z tego cieszy. A jak ktoś się z tego cieszy, to świat staje się trochę lepszy – mówił w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

– Trochę sobie o tym myślałem, jak dotarła do mnie informacja, kto został nowym prowadzącym. Z jednej strony myślę sobie, no to już nie jest to "Dzień dobry TVN". Prestiż tego programu, ta wielka estyma, którą tworzył Edward Miszczak, to jak ten program kreował rzeczywistością, kiedy była tam Kinga Rusin – stwierdził.

Chajzer porównał również polskie i amerykańskie śniadaniówki. – Telewizja śniadaniowa, to jest coś takiego, o czym gadasz potem w ciągu dnia. To nie jest specyfika Polski. W Ameryce to jest naprawdę wow. Tam prowadzący programy śniadaniowe, to jest top liga. W Polsce też. I właśnie. Ten program się zmienił, nie ma Edwarda Miszczaka, który tworzył sukces telewizji TVN, ta telewizja się zmienia. I czy mi się to podoba, czy nie, ważne, że cieszę się czyimś sukcesem – dodał w podcaście.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara zadebiutowały w "Dzień Dobry TVN". Jak oceniają je widzowie?

– Chcieliśmy zaskoczyć państwa i to jest zaskoczenie. Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara zostały nową parą prowadzących. Nowy duet. Dzień dobry, dziewczyny – witał nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN" Damian Michałowski w niedzielę 3 grudnia. Przypomnijmy, że obie były już wcześniej znane widzom. Sandra Hajduk-Popińska prowadziła w programie kącik show-biznesowy, a Anna Senkara była korespondentką z Londynu.

Jak widzowie oceniają ich środowy, mikołajkowy debiut? Jak pisaliśmy w naTemat, pierwsze opinie w większości są bardzo pozytywne. Fani formatu stwierdzili, że Sandra i Anna wniosły powiew świeżości i naturalności.

"Panie nawzajem się uzupełniają świetna współpraca"; "Super duet! Obie Panie są naturalne, profesjonalne i miło się ogląda. Czuć między nimi pozytywne flow"; "Fajnie się ogląda, jak nikt nikomu nie wchodzi w zdanie"; "Dziewczyny świetnie sobie radzicie! Dzisiaj też oglądam i szacun! Genialnie się Was słuch"; "Bez porównania dużo lepszy duet żeński, niż E. Drzyzga i A. Woźniak-Starak. W dziewczynach jest energia i widać, że się lubią" – czytamy w komentarzach.

Znaleźli się też tacy, którym nie do końca przypasowała taka zmiana w ekipie "DDTVN". "Zwolniono prowadzących, którzy przy obu paniach są niedoścignionym wzorem"; "Lepszy byłby duet Sandra Hajduk-Popińska i Mateusz Hładki. Z całym szacunkiem do Pani Ani, ale jakoś mi nie pasuje do prowadzenia telewizji śniadaniowej. Nie pasują mi duety kobiece, zazwyczaj przedziera się w nich nutka konkurowania między paniami" – ocenili niektórzy.

