Ruszyły nowe szczepienia na COVID-19. Są zmiany w sposobie zapisów

W środę ruszyła w Polsce kolejna akcja szczepień przeciw COVID-19. Nowy preparat został przygotowany tak, aby możliwie skutecznie oddziaływać na dominujący obecnie wariant choroby - Krakena. Lekarze ostrzegają, że w Polsce znów rośnie liczba zachorowań na tę chorobę wirusową.

Nowe szczepionki na COVID-19 są już dostępne. Mają pokonać Krakena. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Rzeczniczka resortu zdrowia Iwona Kania przekazała PAP, że do Polski dotarło już 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia będzie kolejnych 200 tys. Podkreśliła, że z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, iż liczba ta jest wystarczająca i „wszystko jest pod kontrolą”.

Jest już szczepionka na nowy wariant koronawirusa

Nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19 może dostać każda osoba, która ukończyła 12 lat. Jest to preparat Nuvaxovid (firmy Novavax) zmodyfikowany na podwariant koronawirusa XBB.1.5. (kraken).

Szczepionkę można przyjąć jako kolejną dawkę w rozpoczętym cyklu szczepień. Osoby do tej pory niezaszczepione otrzymają dwie kolejne dawki w odstępie 3 tygodni. Ludzie starsi, z obniżoną odpornością i pracownicy medyczni powinni się natomiast zaszczepić kolejną dawką przypominającą.

Resort zdrowia zaznacza, że szczepionkę powinny przyjąć szczególnie osoby, które są w wieku co najmniej 60 lat, posiadają obniżoną odporność lub choroby współistniejące, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, a także pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Tak zapiszesz się na szczepienie

Warunkiem zapisu jest e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, które podobnie jak wcześniej jest automatycznie generowane w systemie. Otrzyma je każda chętna osoba od 12. roku życia, która nie przyjmowała poprzednich szczepionek w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie na kilka sposobów: za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, w placówce POZ lub w aptece, przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, a także przez infolinię 989 (czynną w godz. 7–20). Warto dodać, że od 16 grudnia 2023 r. infolinia nie będzie działała.

Co ważne, jeśli nie będziemy mieć wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie, oceniając nasz wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki.

Tysiące nowych przypadków koronawirusa

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w środę na antenie Radia Plus o ilości nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. – W tej chwili widzimy zdecydowany wzrost infekcji COVID-19. Dzisiejsze dane to jest 3414 nowych zachorowań – powiedział wiceszef MZ na antenie dodając, że z pewnością nie są to wszyscy chorzy.

Kraska wspomniał także o przypadkach śmiertelnych. – Wczoraj zmarło 10 osób, z tego siedem osób, które nie miały schorzeń współistniejących – wskazał polityk.

