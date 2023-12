7 pozycji od tyłu innych niż dotychczas. Dajcie spokój z tym "na pieska"

Wiele osób wskazuje, że pozycja "od tyłu" należy do ich ulubionych. Mówiąc "od tyłu" mają jednak na myśli pozycję "na pieska", co jest dużym uproszczeniem, bo pozycji w takim ułożeniu ciała jest o wiele więcej. I warto je przetestować, bo mogą dostarczyć niesamowitych doznań. Niektóre z nich oddają kontrolę kobiecie, inne mężczyźnie.

Seks pozycje od tyłu inne niż na pieska. 7 najlepszych pozycji Fot. Unsplash

5 pozycji od tyłu innych niż doggystyle

Żabka

Kobieta kładzie się na podłodze i przyjmuje pozycję podobną do "na pieska". Ciało opiera jednak na łokciach i nadgarstkach. Obniża swoją pozycję i zamiast opierać się na kolanach, przybliża się do ziemi.

Jej kolana są blisko klatki piersiowej, a pośladki mocno wypięte. W tego typu ułożeniu penetracja jest głęboka, a mężczyzna pełni dominującą rolę. Partner może wykazać się w powolnym stylu albo przyjąć styl żabki i trochę "skakać".

Krzesełko

Nazwa ta nie do końca jest metaforą, bo do jej odtworzenia naprawdę potrzebne będzie wam krzesło. Mężczyzna siada na nim w taki sposób, że opiera się stopami o ziemie, a partnerka siada mu "na kolanach".

W rzeczywistości robi to tak, by wprowadzić członka do pochwy. Kobieta porusza się do góry i w dół. W tym czasie kochanek pieści jej łechtaczkę i piersi. To zdecydowanie pozycja, którą partnerka pokocha, ma też w niej szansę na orgazm.

Jeździec od tyłu

Odwrócona kowbojka, inaczej odwrócony jeździec, jest pozycją seksualną, w której to kobieta jest stroną dominującą. To ona decyduje o tempie i sile nacisku.

Wiele kobiet przyznaje, że to pozycja bliska, ale wcale nie taka intensywna jak piesek, co może być dużym plusem.

Łyżeczka

Nie należy do najbardziej dynamicznych i aktywnych pozycji ever, co jest jej wielkim plusem. Jest świetna do wspólnego zasypiania czy budzenia się.

Łyżeczka wymaga minimum wysiłku, a daje dużo przyjemności. Partner ma w niej wolne dłonie do pieszczenia piersi czy stymulacji łechtaczki, co każda kobieta doceni.

Wiatraczek

Co ciekawe, do pozycji wiatraczek przyda się krzesło a właściwie niski taboret. Sprawdzi się jednak każdy inny niski mebel, o który w czasie seksu kobieta będzie mogła się oprzeć.

Kobieta w pozycji wiatraczek opiera się na nim łokciami i wypina pupę. Wygina swoje ciało na kształt pozycji "krowy" w jodze. Mężczyzna ma łatwy dostęp do jej miejsc intymnych, pozwala to na głęboką penetrację albo stymulację palcami.

Sfinks

Kobieta kładzie się na brzuchu i opiera na przedramionach, a następnie zgina w kolanach jedną nogę. Następnie nogi rozsuwa tak, by zmieścił się między nimi mężczyzna.

Ten nachyla się nad kobietą i penetruje ją od tyłu, podpierając się na rękach. W zależności od upodobań pozycja sfinks może to być stosunek waginalny lub analny.

Pozycja Y

Pozycja seksualna Y polega na tym, by kobieta dosłownie zwiesiła się z łóżka, a mężczyzna penetrował ją, pozostając na nim. Jak dokładnie ma to wyglądać? Kobieta kładzie się na brzuchu i delikatnie zsuwa z łóżka tak, by ręce znalazły się na podłodze.

Partner łagodnie rozsuwa nogi partnerki, kładzie się między nimi i wprowadza członka do waginy. Dłonie zostawia na pośladkach i podnosi tułów do góry.