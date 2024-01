7 najbardziej hardkorowych gadżetów erotycznych. "Wiecie w ogóle, gdzie to włożyć?"

Chociaż większość z nas dokładnie wie, do czego służy wibrator, to nawet osoby otwarte seksualnie mogą być w szoku, gdy przejrzą dalsze zakamarki sklepów z gadżetami. Słyszeliście o "fantasy dildo" albo klatkach na penisy? Oto ranking 7 najbardziej szokujących zabawek erotycznych – czasem aż chce się zapytać: "wiecie w ogóle, gdzie to włożyć?".

Gadżety erotyczne – 7 najbardziej szokujących. Gdzie to włożyć? Fot. Pexels

7 najbardziej hardkorowych gadżetów erotycznych

Gadżety erotyczne mogą być fantastycznym dodatkiem do życia seksualnego. Dzisiaj produkty te coraz mniej kojarzą się z seks-shopami ukrytymi w ciemnych zaułkach, a coraz bardziej z luksusowymi zabawkami, które mogą sprawić wiele przyjemności.

Gadżetów jest mnóstwo i to dla osób o różnych granicach seksualnych i potrzebach. Ale dzisiaj nie idziemy w zabawki dla amatorów, te możecie znaleźć w tym rankingu. Dzisiaj możecie przejrzeć takie gadżety, o których istnieniu nawet nie wiedzieliście, których sam wygląd onieśmiela i nasuwa pytanie, jak do cholery tego użyć?

Oto 7 najbardziej hardkorowych zabawek seksualnych.

1. Sprej znieczulający do gardła

Na stronach sklepów erotycznych możecie znaleźć spreje do gardła i jak się domyślacie, nie są to leki na chrypkę. Spreje są określane mianem "relaksujących" lub w bardziej hardkorowej wersji nawet "znieczulających" gardło. Producenci obiecują, że dzięki ich użyciu "nigdy nie będziecie musieli się martwić o niechciane odruchy".

Jeśli nadal nie rozumiecie, powiedzmy to bardziej wprost. Spreju używa się do gardła przed seksem oralnym, ma za zadanie rozluźnić mięśnie gardła w taki sposób, by seks oralny mógł odbywać się intensywniej bez odruchu wymiotnego. Produkt obiecuje, że dzięki niemu "pozbędziecie się stresu".

Spreje są dostępne w fantazyjnych smakach np. mięty z czekoladą, słonego karmelu, a nawet rumu. Pojawia się jednak pytanie, czy to jest w ogóle bezpieczne? Producenci obiecują, że tak, ale my radzimy z takim gadżetem raczej uważać. Wszelkie mocniejsze pieszczoty powinny być wykonywane za świadomą zgodą naszą i naszego ciała, robienie tego na siłę może być niebezpieczne.

2. Klamerki na sutki

Klamerki na sutki znacząco różnią się między sobą, ale większość z nich utrzymana jest raczej w klimatach BDSM. Ciężkie metalowe zdobienia, łańcuchy i łańcuszki, niektóre klamerki na sutki przyczepione są nawet do wibrujących aplikatorów.

Większość wygląda dość specyficznie i kojarzy się raczej z narzędziami tortur niż seksualną przyjemnością. Ale znajdą się także takie w kształcie motylków, ozdobione różowym puchem czy pozłacane lub zdobione cyrkoniami. Jednak niezależnie od wyglądu, większość klamerek na sutki ma podobne działanie i dostarcza konkretnego rodzaju doznań. Jakiego?

Klamerki oczywiście zaciskamy na sutkach i zazwyczaj moc nacisku możemy kontrolować. Narzędzie to uwrażliwia sutki, stymuluje je, może dostarczać lekkiego bólu czy dyskomfortu, który jednak wiele osób lubi, na kontrolowaniu go polega w końcu cały seks w stylu BDSM.

Rodzaje klamerek mogą zszokować – metalowe, silikonowe, z obciążeniem, z wibratorami, z kolorowymi piórkami, na łańcuszku, łańcuchu, a nawet z możliwością przymocowania do warg sromowych. Robicie to na własne ryzyko...

3. Dilator do cewki moczowej

Nie brzmi to przyjemnie, ale każda zabawka erotyczna znajdzie swego amatora. O co chodzi z dilatorami i wtyczkami do cewki moczowej? Dilator to cienki i krótki patyczek wykonany z metalu lub silikonu, który posiada długą końcówkę, którą wprowadza się do... cewki moczowej.

Dilatory dostępne są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Producent obiecuje, że dilator wsunięty do penisa "wypełnia go i stymuluje". Dilatory u kobiet również wprowadza się do cewki moczowej, nie do pochwy.

Niektóre dilatory są wibracyjne i posiadają kilka różnych programów do masażu. Radzimy uważać, bo taki rodzaj stymulacji dla wielu osób będzie po prostu bardzo bolesny. W dobrze wyposażonych sklepach erotycznych możemy znaleźć nawet dilatory dla mężczyzn z zaciskami na jądra lub klatką na penisa.

Amatorzy takich zabaw po użyciu dilatora zaopatrują się we wtyczki do cewki moczowej (nazywane też plugami czy penis-plugami), które również mają przynieść przyjemność. Takie przeznaczone do penisa blokują wytrysk, opóźniając przyjemność. Naturalnie cewka moczowa to kanał, przez który oddajemy mocz i wszelkie tego typu zabawy mogę być niebezpieczne dla naszego zdrowia.

4. Dilda monster i fantasy

Raczej każdy z nas wie, do czego służy dildo i chciałam napisać "i wie, jak wygląda", ale niekoniecznie. Bo istnieją takie rodzaje dildo, które wcale nie mają przypominać penisa, przynajmniej nie tego ludzkiego. Dilda z kategorii "monster i fantasy" mają przypominać... członki zwierząt, fantastycznych stworzeń, a nawet obrzydliwych morskich kreatur.

Na stronie sexshop.pl znajdziecie dildo w kształcie "ogromnego członka smoka ze smoczymi wypustkami", dildo "w kształcie rękojeści średniowiecznego miecza" , dildo wyglądające jak "supermocny wyraźnie zarysowany penis wilkołaka", dildo "w kształcie macki potwora morskiego" czy widoczne na zdjęciu "wielkie dildo w kształcie ośmiornicy – 29 cm". Co by tu napisać? O gustach się nie dyskutuje...

5. Żel ścieśniający waginę

Czego to ludzie nie wymyślą? – chciałoby się rzec. Żele te nazywane są nawet "żelami dziewicy" i mają za zadanie dosłownie "ściaśnić" pochwę. Aplikuje się je do środka, niczym tampony, czeka kilka minut i ma wam to zapewnić niesamowite doznania. Żel ma ścieśniać mięśnie, zwiększać wrażliwość, ale po raz kolejny pojawia się pytanie o bezpieczeństwo tego produktu. Ale także naszą motywację w użyciu go.

Uczucie "zbyt luźnej pochwy" powinno być sygnałem ku temu, by udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej, która sprawdzi stan naszych mięśni Kegla. Czasami jest to także kwestia mniejszych rozmiarów członka, na co rozwiązaniem jest znalezienie pozycji, w której doznania będą dla obydwojga wystarczające np. pozycji na precla.

Specjaliści nie polecają stosowania kulek gejszy ani żadnych innych narzędzi do trenowania tych mięśni samodzielnie. Jeśli natomiast problemem braku wystarczających doznań jest zbyt mały penis, lepiej przetestować pozycje seksualne zwiększające możliwości głębokiej penetracji niż posiłkować się żelami o chwilowym działaniu.

6. Klatka na penisa

Pasy cnoty ostatni raz były modne w średniowieczu. Dzisiaj zabawką, która o wiele bardziej kręci ludzi jest klatka na penisa. Mogą być przezroczyste i plastikowe, metalowe w kolorze złotym, szklane, stalowe w kratę, silikonowe, z kłódką na kluczyk, na kod. Modeli jest mnóstwo, ale sens zabawki jest właściwie jeden.

Chodzi o unieruchomienie penisa, w taki sposób, by mężczyzna nie mógł nie tylko odbyć stosunku seksualnego, ale dotykać się w żaden sposób czy masturbować. Niektóre pary odnajdują przyjemność w odkładaniu momentu seksu, kobieta może w ten sposób przejąć kontrolę nad męską seksualnością. W kulminacyjnym momencie klatka zostaje otwarta. Tylko nie zgubcie kluczyka.

7. Elektrostymulacja

Miał(a)byś ochotę poczuć trochę prądu w czasie miłosnych igraszek? Jasne, że jest taka możliwość. Sexshopy oferują zabawki z funkcją elektrostymulacji. Producent jednego z zestawów do elektrostymulacji obiecuje, że jest on idealny dla osób początkujących dzięki łatwemu w obsłudze systemowi sterującemu.

Posiada zaprojektowane 3 wzory pulsacji do wyboru. Atrakcyjny system sterujący wysyła impulsy elektryczne do części ciała, na której umieszczone są poduszeczki przewodzące prąd. Miłośnicy takich doznań wskazują, że odczucia przypominają relaksujący masaż. Czy to bezpieczne? Tak, jeśli wybierzecie zabawki ze sprawdzonych stron jak EasyToys czy N69.pl.