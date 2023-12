Kim jest Adam Gawęda? Czym się zajmował były wiceminister i poseł PiS

Adam Gawęda to polityk PiS, który był wiceministrem energii, pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a potem wiceministrem aktywów państwowych. Mimo że Gawęda zasiadał w parlamencie trzy razy – dwa jako poseł i raz jako senator – nie został posłem PiS w X kadencji Sejmu. Nie startował w wyborach, mimo że cztery lata temu zdobył ponad 26 tys. głosów.

Adam Gawęda, były poseł i wiceminister energii w rządzie PiS. fot. Dominik Gajda/REPORTER

Adam Gawęda ma 56 lat. Były poseł PiS urodził się w 1967 roku w Rydułtowach. Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem. Pracował w Kompanii Węglowej i w Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna. Jak pisze o sobie Gawęda na własnej stronie internetowej, jest ekspertem górniczym oraz polityki surowcowo-energetycznej.

Karierę polityczną Gawęda zaczął od samorządu. W latach 1998-2007 był członkiem rady powiatu wodzisławskiego, a od roku 2002 jego wiceprzewodniczącym.

Adam Gawęda – poseł PiS

W Sejmie po raz pierwszy Adam Gawęda zasiadł jesienią 2007 roku – z listy Prawa i Sprawiedliwości trafił do ław opozycji, bo w wyniku przedterminowych wyborów na czele nowego rządu stanął Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Już po trzech latach – w 2010 roku – Adam Gawęda wystąpił z PiS i przeszedł do mającej krótki żywot partii Polska Jest Najważniejsza, której najbardziej znanymi twarzami byli Marek Migalski i Joanna Kluzik-Rostkowska. W 2011 roku nie udało mu się odnowić mandatu poselskiego.

Już w 2014 roku wystartował w wyborach znowu z listy PiS. Uzyskał legitymację członkowską partii i mandat w sejmiku województwa śląskiego. Już rok później, gdy PiS szedł po władzę w Polsce, Adam Gawęda został senatorem z poparciem właśnie tej partii. Biuro senatorskie otworzył w Wodzisławiu Śląskim.

Adam Gawęda – wiceminister w rządzie PiS

Jego kariera w parlamencie przyspieszyła w 2019 roku. Na kilka miesięcy Adam Gawęda został wiceministrem energii oraz pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Po zdobyciu mandatu w Sejmie i zmianach w strukturze rządu Adam Gawęda zmienił resort. Został sekretarzem stanu w kierowanym przez Jacka Sasina Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pod koniec marca 2020 roku Adam Gawęda został odwołany z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Wydarzeniu towarzyszył lakoniczny komunikat na stronie internetowej rządu.

"Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 27 marca 2020 r. Adama Gawędę ze stanowiska Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w Ministerstwie Aktywów Państwowych" – czytamy.

O pośle Adamie Gawędzie zrobiło się głośno na początku 2021 roku, gdy razem z partyjnym kolegą, wiceministrem Arturem Soboniem, złamał obostrzenia pandemiczne wprowadzone przez własny rząd. Mimo że w czasie zarazy wydarzenia sportowe miały odbywać się bez udziału publiczności, podczas jednego z meczów siatkówki na trybunach zostali zauważeni politycy PiS.

W ostatnich wyborach poseł Adam Gawęda już nie wystartował.

Adam Gawęda – rodzina

Żoną byłego posła PiS jest Ewa Gawęda – była senatorka tej samej partii w latach 2019-2023. Jednak podobnie jak mąż senator Gawęda nie uzyskała miejsca na liście wyborczej PiS w ostatnich wyborach. W odpowiedzi wystąpiła z partii. "Moja rezygnacja z członkostwa w PiS jest oczywistością" – napisała w oświadczeniu.

To, że dla małżeństwo Gawędów nie znalazło się miejsce na liście wyborczej PiS, było zaskoczeniem nie tylko dla wyborców, ale i samych zainteresowanych.

"Mimo iż moja partia zdecydowała o niewystawieniu mnie w nadchodzących wyborach, co jest oczywiście dla mnie bardzo bolesne i rozczarowujące, to ani przez chwilę nie żałuję, że nie zadbałam "odpowiednio" o moje interesy. Mogę za to moim wyborcom i współpracownikom patrzyć prosto w oczy i liczyć na ich wsparcie w mojej dalszej prac" – napisała.

Ewa Gawęda wystartowała do Senatu z poparciem komitetu Bezpartyjni Samorządowcy, jednak mandatu nie zdobyła. Uzyskał go kandydujący z poparciem paktu senackiego Henryk Siedlaczek.