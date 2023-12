"No i to jest super RTM!" – można przeczytać w komentarzach na Facebooku pod grafiką Carrefoura informującą o nowej promocji w sieci ich sklepów. Rozwinięciem "RTM" jest oczywiście Real Time Marketing, czyli nawiązanie do głośnego wpisu Maryli Rodowicz o tym, że chciała kupić chrupiącą bagietkę, a wydała ponad tysiąc złotych.





Carrefour wprowadza promocję na bagietki. To nawiązanie do wpisu Rodowicz

Paweł Mączewski

