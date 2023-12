Holeckiej puściły nerwy. "Ja to wszystko zbieram i idę do sądu"

Danuta Holecka wkrótce ma zakończyć pracę w Telewizji Polskiej. Mimo że początkowo sama zaprzeczała tym doniesieniom, mówiąc, że są to plotki, różne źródła potwierdziły, że jej ostatni występ w "Wiadomościach" ma mieć miejsce 12 lub 13 grudnia. Prezenterka wydaje się być zirytowana całą sytuacją dotyczącą jej osoby. W swojej najnowszej wypowiedzi oznajmiła, że przekroczono granice jej cierpliwości i zamierza bronić swojego dobrego imienia na drodze sądowej.

Danuta Holecka ma dość. Zapowiedziała, że zbiera dowody i idzie do sądu Fot. Zrzut ekranu / wiadomosci.tvp.pl

Danuta Holecka ma dość. Zapowiedziała, że zbiera dowody i idzie do sądu

Tydzień temu pisaliśmy, że według naszych nieoficjalnych ustaleń Danuta Holecka odchodzi z TVP. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – powiedział nasz informator.

W rozmowie z innymi mediami szefowa "Wiadomości" zaprzeczała. 4 grudnia branżowy portal Wirtualnemedia.pl również potwierdził nieoficjalnie w TVP Info, że w połowie grudnia przestanie prowadzić główny serwis. Na Facebooku powstało zaś wydarzenie: "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Holecką".

Serwis Świat Gwiazd postanowił skontaktować się z samą zainteresowaną. Ona jednak nie wykazała chęci do rozwlekłych odpowiedzi. – Proszę pani, trwa na mnie nagonka, jestem zaszczuwana. Nie chcę niczego komentować – powiedziała Holecka.

Gdy reporterka serwisu zapytała ją o to, czy 12 grudnia będzie miała ostatnią okazję prowadzenia "Wiadomości", nie odpowiedziała wprost, lecz wspomniała o wkroczeniu na drogę sądową.

– Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka… Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu – oznajmiła.

"Można powiedzieć, że to dwie twarze Danuty Holeckiej"

Piotr Borys, poseł KO, który był ostatnio gościem programu gwiazdy TVP i miał z nią starcie na antenie, w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz z naTemat ocenił, że "Holecka ma dwie twarze".

– To jest zastanawiające. Z jednej strony przed i po programie jest miła, uśmiechnięta, nieagresywna. Inna w porównaniu do niektórych osób z nadania partyjnego w TVP. Podchodzi do polityków, wita się z nimi, mówi, jakie będą tematy. Jest osobą, która łapie kontakt. Z drugiej strony to twarz partyjnej narracji TVP – podkreślił poseł.

Co o Holeckiej sądzi zaś poseł PSL Krzysztof Paszyk? – Oczywiście jest różnica między nią a redaktorem Kłeczkiem, czy innymi świeżo wschodzącymi gwiazdami. Jeśli chodzi o złośliwość ataków i wchodzenia w rolę funkcjonariusza partii to nie stawiałbym pani Holeckiej w jednym szeregu z nimi. Ale w żaden sposób nie jest w stanie obronić się od zarzutów uczestniczenia w rozmontowaniu mediów publicznych i uczynienia z Telewizji Polskiej telewizji PiS – zaznaczył.

Oni też pożegnają się z TVP?

Ostatnio dwa niezależne źródła związane z telewizją potwierdziły serwisowi Plotek informacje o nowych zwolnieniach w TVP. Redakcja zwróciła się z zapytaniem w tej sprawie do rzecznika, jednak do czasu opublikowania artykułu nie otrzymała odpowiedzi.

– Wkrótce z pracą w TVP żegna się Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska, Anna Popek, Tomasz Wolny, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek. Oni za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Matyszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie – przekazał informator.

Zaskakujące jest, że niektórzy z pracowników, którzy mieli opuścić TVP, wciąż figurować mają w grafiku. Źródło serwisu tłumaczy, że ma to na celu uniknięcie rozgłosu wokół ich odejścia.

Opczowska, mimo trudnej sytuacji, na razie nie zamierza ogłaszać swojego odejścia z programu "Pytanie na śniadanie", który prowadziła przez ostatnie lata. W rozmowie z Plotkiem powiedziała tylko: "Nic o tym nie wiem. Na pewno się nigdzie nie wybieram".

Anna Popek w komentarzu udzielonym Pudelkowi także zdementowała doniesienia o swoim zwolnieniu, potwierdzając, że nadal jest zatrudniona w Telewizji Polskiej. – Nic mi o tej sprawie nie wiadomo. Jestem pracownikiem TVP – powiedziała prezenterka.

Ida Nowakowska również nie omieszkała nawiązać do pojawiających się informacji, zaznaczając, że tego rodzaju spekulacje są wymierzone w szkodzenie wizerunkowi TVP.