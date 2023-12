Za nami Mikołajki i dawno nie zdarzyło się, aby cała Europa Środkowa mogła przeżywać je w śnieżnej atmosferze. Czy zatem podobnie będzie ze świętami? Czy na Boże Narodzenie 2023 spadnie śnieg? Po nowej analizie danych meteorologicznych na to pytanie odpowiadają niemieccy eksperci.

Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg? Eksperci z Niemiec zabrali głos w tej sprawie. Fot. IMAGO / Bernd Feil / M.i.S.

Czy spadnie śnieg na Boże Narodzenie 2023?

Choć przez ostatnią dekadę zdążyliśmy przyzwyczaić się do raczej wietrznej, deszczowej i czasem wręcz błotnej jesieni, w tym roku druga część tej pory roku jest mroźna i biała – niczym w "dobrych czasach", które wspominają nasi rodzice i dziadkowie. Zanim wybuchł kryzys klimatyczny, biało było zwykle od połowy listopada, przez Mikołajki i Boże Narodzenie, aż do nadejścia przedwiośnia.

Czy w tym roku możemy liczyć, że "tradycyjna" aura utrzyma się w naszej części świata przynajmniej do Bożego Narodzenia? Na ten temat właśnie wypowiedzieli się niemieccy meteorolodzy. A jak wielokrotnie już wspominaliśmy w naTemat.pl, ich prognozy są wartościowe także dla Polaków i Czechów. To, co z pogodą dzieje się w Niemczech, zazwyczaj za kilka dni pojawia się przecież w pozostałych krajach Europy Środkowej.

Opady śniegu w Boże Narodzenie wciąż możliwe. Eksperci z Niemiec zabrali głos

I dla miłośników białych świąt Niemcy mają całkiem niezłe informacje. Z analizy modeli meteorologicznych wynika, że opady śniegu – lub utrzymanie się warstwy z poprzednich dni – jest praktycznie pewne na obszarach położonych nieco wyżej nad poziomem morza. Bożonarodzeniowy wyjazd w nawet w najniższe góry raczej nie zostanie zepsuty przez deszcz i błoto.

A co z obszarami nizinnymi? W tym przypadku cytowany przez niemiecki dziennik "Bild" dr. Karsten Brandt wskazuje, że ostatecznie wiele zależy od tego, co z aktualnie zalegającą warstwą śniegu stanie się przez kilka dni po drugiej niedzieli adwentowej. Wówczas w nasz region uderzy bowiem chwilowe ocieplenie.

Najpierw odczują je Holendrzy, Belgowie i Niemcy. Później masy cieplejszego powietrza sprawią, że topnieć zacznie pokrywa śnieżna pokrywająca Polskę, Czechy i nizinne tereny Słowacji. Mapy meteorologiczne na drugi tydzień grudnia wskazują, że w najcieplejszych miejscach w Niemczech i zachodniej Polsce temperatura może sięgać nawet ok. +10 stopni Celsjusza.

Dokładnie w połowie grudnia, czyli na kilka dni przed Gwiazdką, w Europie Środkowej doczekamy się jednak kolejnej fali ochłodzenia. – Fala zimnego powietrza po trzecim adwencie może przynieść nam śnieg na Boże Narodzenie – stwierdza więc dr. Brandt.

Chociaż nadchodzące dni ocieplenia wielu odbiorą nadzieję na białe święta, ekspert renomowanego serwisu donnerwetter.de podkreśla, że "mieliśmy lata, w których prawdopodobieństwo wystąpienia śniegu w Wigilię było mniejsze".

Polskie IMGW mniej optymistyczne ws. białych świąt

Przypomnijmy, że polskich speców z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o ocenę szans na opady śniegu w Boże Narodzenie zapytał Rafał Badowski z naTemat.pl.

– Temperatury maksymalne będą dodatnie w przeważającej części Polski. Tylko na krańcach południowych i wschodnich może być inaczej. Oczywiście mówimy tylko o średniej, ale raczej nie ma szans na białe święta – mówił wówczas synoptyk Grzegorz Walijewski.

– Na świeżą dostawę śniegu nie ma co liczyć. Ale on wciąż pada i wcale bym się nie zdziwił, gdyby pokrywa śnieżna utrzymała się aż do świąt – pocieszał ekspert.