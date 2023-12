Tej nocy nastąpi zmiana w pogodzie. Wydano niepokojące ostrzeżenia

Pogoda w ostatnich dniach nie dawała za wygraną, a teraz będzie jeszcze gorzej. Wraz z ociepleniem należy spodziewać się konkretnych roztopów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał szereg alertów pogodowych. Wiemy, na co trzeba się przygotować.

Prognoza pogody. IMGW wydało alerty. Idzie ocieplenie. Fot. Łukasz Solski / Reporter / East News

Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w związku z marznącymi opadami. Alerty IMGW obejmują województwa pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie.

Z kolei od soboty aż do wtorku przez całą Polskę przetoczą się roztopy. Jak bowiem pisaliśmy w naTemat, już w weekend pożegnamy się z uciążliwym mrozem. Oznacza to drastyczne topnienie pokrywy śnieżnej.

"Ciepłej wersji meteorologicznej zimy należy spodziewać się od niedzieli. Od tego też dnia wg predykcji modelu przydadzą się parasole a na drogach i chodnikach pojawi się błoto pośniegowe" – przekazali synoptycy.

Szczególnie niebezpieczna sytuacja może nastąpić podczas roztopów w rejonach górskich. Z najnowszych informacji wynika, że tam pokrywa śnieżna wynosi sięga w wielu miejscach nawet ponad 90 cm.

"W Sudetach Śnieżka 88 cm, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim Istebna, Szczyrk 35 cm, w Tatrach i na Podhalu Dolina Pięciu Stawów 99 cm, w Beskidzie Niskim i Bieszczadach Żubracze 35 cm" – czytamy.

Ocieplenie, śnieg, deszcze i roztopy – prognoza pogody na początek grudnia

Sytuacji nie poprawi fakt, że od 8 do 10 grudnia synoptycy spodziewają się nie tylko ocieplenia, ale też dalszych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Na drogach i chodnikach zaś nadal będzie ślisko i niebezpiecznie.

Polska znajduje się bowiem pod wpływem wyżu znad Rosji. Napływają do nas polarne masy powietrza, a także nadchodzą stopniowe spadki ciśnienia.

W nocy z piątku na sobotę na zachodzie przybędzie około 5 cm pokrywy śnieżnej. Do tego dochodzą mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura wyniesie od -10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -1 stopnia na zachodzie kraju.

Sobota zaś upłynie pod znakiem zachmurzeń, gołoledzi, mgieł i wspomnianych już, wyższych temperatur. Na wschodzie odczujemy -4 stopnie Celsjusza, a na zachodzie 3 stopnie.

Należy spodziewać się również porywistego wiatru, którego prędkość może wynieść nawet do 55 km/h.

Pogoda będzie dynamiczna także w niedzielę. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 2 stopni w centrum, a nawet 6 stopni na zachodzie kraju. Wciąż uciążliwy będzie wiatr o prędkości nawet do 60 km/h.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia i sylwestra

Synoptycy zaznaczają, że szczegółową prognozę pogody na okres świąt Bożego Narodzenia i sylwestra poznamy z 10-dniowym wyprzedzeniem. Na ten moment mamy wstępne długoterminowe wskazania, z których wynika, że nie doświadczymy wtedy takiej zimy, jak obecnie.

"52 tydzień roku (25.12 - 31.12) ma być okresem z temperaturą w normie z lekkim odchyleniem na plus (dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza). To może oznaczać, że nie doświadczymy w tym okresie takiej zimy, jaką mamy obecnie" – czytamy.