M ateusz Morawiecki w czasie swojego exposé wygłaszanego w Sejmie w poniedziałek rano odniósł się do pewnej kwestii, która dla wielu osób może brzmieć enigmatycznie, ale najmłodsze pokolenie dobrze ją zna. – Na Zachodzie ludzie coraz częściej wybierają model [rodziny – red.], który nazywa się DINK – oznajmił premier. Co to znaczy? Na związek typu "double income, no kids" także młodzi Polacy decydują się coraz częściej i się tego nie wstydzą.





Morawiecki w expose mówił o związkach typu DINK. Nie życzy ich Polakom – ale o co mu chodziło?

Agnieszka Miastowska

Mateusz Morawiecki w czasie swojego exposé wygłaszanego w Sejmie w poniedziałek rano odniósł się do pewnej kwestii, która dla wielu osób może brzmieć enigmatycznie, ale najmłodsze pokolenie dobrze ją zna. – Na Zachodzie ludzie coraz częściej wybierają model [rodziny – red.], który nazywa się DINK – oznajmił premier. Co to znaczy? Na związek typu "double income, no kids" także młodzi Polacy decydują się coraz częściej i się tego nie wstydzą.