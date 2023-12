Donald Tusk nowym premierem RP. Jest reakcja władz USA i nawiązanie do konkretnej sprawy

Informacja o wyborze Donalda Tuska na premiera odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pojawił się także komentarz z USA od rzecznika Departamentu Stanu. Była to pierwsza reakcja władz USA na wybór Donalda Tuska na premiera przez Sejm RP. Poza gratulacjami nawiązano do Ukrainy.

Donald Tusk premierem. Reakcja USA – nawiązali do Ukrainy Fot. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News

USA reaguje na nowego premiera RP

"Oczekujemy na współpracę z następnym rządem Polski, by kontynuować wzmacnianie naszych relacji dwustronnych, w tym we wspieraniu Ukrainy" – powiedział rzecznik Departamentu Stanu, komentując wybór Donalda Tuska na premiera.

Przypomnijmy, że amerykańska administracja pod wodzą prezydenta Joe Bidena współpracowała ściśle z Polską, mimo oficjalnego przedwyborczego wsparcia Zjednoczonej Prawicy, kierowanej pod adresem Donalda Trumpa. To nie wpłynęło na relacje międzynarodowe, a Biden dwukrotnie gościł w Polsce.

– To wielki zaszczyt, że mogę być tutaj. Nie lękajcie się – to były słowa, które zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. To słowa, które zmieniły świat. To było przesłanie o sile, sile wiary i sile ludzi – powiedział Joe Biden podczas wystąpienia na Zamku Królewskim. Podkreślił wówczas jedność i solidarność Zachodu z Polską oraz z Ukrainą.

Przypomnijmy, że USA od początku wojny przekazało już Ukrainie pomoc w wysokości ponad 76 mld 800 mln dolarów, ale dalsza pomoc ofierze rosyjskiej agresji stoi pod znakiem zapytania. Zaledwie kilka dni temu John Kirby podkreślił, że Stany Zjednoczone są światowym liderem jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i jeśli ich wysiłki w tym kierunku się zmniejszą, skutki mogą być "katastrofalne".

Gratulacje płyną z całego świata

Do wyboru Donalda Tuska odniósł się też szef Rady Europejskiej – Charles Michel.

"Gratulacje drogi Donaldzie Tusku z objęcia funkcji Premiera RP! Z niecierpliwością czekam na ponowne powitanie przy stole unijnego szczytu. Twoje doświadczenie i zaangażowanie w wartości europejskie, pomogą w budowaniu silniejszej i bardziej zjednoczonej UE" – oznajmił polityk.

Również szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola złożyła gratulację nowemu premierowi Polski, wyrażając nadzieję stworzenia silniejszej Europy. "Serdeczne gratulacje dla Donalda Tuska (...), nie mogę się doczekać wspólnej pracy na rzecz zamożnej Polski i silniejszej Europy. Poradzimy sobie z bieżącymi wyzwaniami. Zjednoczeni" – napisała na platformie X. Do tak dużej zmiany politycznej w Polsce odwołał się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na platformie X napisał, że gratuluje Donaldowi Tuskowi wyboru przez Sejm.

"Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnej pomocy i strategicznym partnerstwie mającym na celu pokonanie naszego wspólnego wroga. Kiedy działamy razem, wolność obu naszych narodów jest nie do pokonania" – zaznaczył. Poza tym prezydent Ukrainy zaznaczył, że Ukraińcy doceniają wsparcie, jakie otrzymują od Polski. "Razem wzmacniamy siebie i całą Europę. Jestem pewien, że Ukraina i Polska nadal będą zaangażowane w sprawę obrony globalnej wolności" – podkreślił.