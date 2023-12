Oto co dzisiaj czeka nas w Sejmie. Poza exposé będzie też ważne głosowanie

We wtorek czeka nas gorący dzień w Sejmie. Przed południem nowy premier Donald Tusk wygłosi swoje exposé. Zgodnie z rozpiską między 10 a 16 nastąpi też przedstawienie składu rządu, a już o 16:00 odbędzie się głosowanie nad Prezesem Rady Ministrów i składem całego gabinetu.

Oto co dzisiaj czeka nas w Sejmie. Poza exposé ważne głosowanie Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Wtorek (12.12) w Sejmie zapowiada się gorąco. Obrady będą wznowione o godzinie 10. Według harmonogramu, między 10:00 a 16:00 nowy premier Donald Tusk wygłosi expose, w którym przedstawi program działania rządu i jego skład, wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów.

W tym czasie rozpiska przewiduje też 10-minutowe oświadczenia klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej (11.12) marszałek Sejmu Szymon Hołownia opisał, że poza exposé Tuska czeka nas jeszcze bardzo ważne głosowanie nad premierem i jego gabinetem.

We wtorek w Sejmie ważne głosowanie

– Są dwa głosowania i to jasno opisuje procedura. Dzisiaj (11.12 - przyp. red.) Sejm mam nadzieję, wybierze Prezesa Rady Ministrów, a jutro (12.12 - przyp. red.) wybierze Prezesa Rady Ministrów z Radą Ministrów – tłumaczył w poniedziałek lider Polski 2050.

Marszałek podkreślił, że wspomniana procedura jest "bardzo precyzyjnie" określona w przepisach. Podkreślił również, że "nie będzie głosowania nad każdym osobno kandydatem".

– Będzie zbiorcze głosowanie nad wystąpieniem Prezesa Rady Ministrów i nad składem całej Rady Ministrów, kompletnym składem. – oznajmił Hołownia.

Polityk stwierdził, powołując się na praktykę, że głosowanie nad premierem i jego rządem może nastąpić późnym popołudniem.

– To będzie jedno głosowanie i tego głosowania jutro w godzinach - jak wskazuje praktyka - późno popołudniowych myślę, możemy się spodziewać – podsumował.

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", we wtorek będzie też głosowany wybór składu osobowego komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych. O godz. 16.15 nastąpi sprawozdanie przez tę komisję poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania "afery wizowej".

Wczesnym wieczorem, o godz. 18.30 posłowie usłyszą kolejne sprawozdanie, tym razem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Na sam koniec, w godz. 19.30–20.30 zaplanowano głosowania, a przez następną godzinę ewentualne oświadczenia poselskie.

Kto zasiądzie w rządzie Tuska?

W piątek (8.12) odbyło się spotkanie Tuska z kandydatami na przyszłych członków jego gabinetu. Podczas konferencji zaprezentował mediom nazwiska polityków, którzy mają wejść w skład rządu, dodając, że propozycje wobec przyszłych ministrów nie muszą być ostateczne.

Przypomnijmy, że wicepremierami w nowym rządzie Donalda Tuska zostali Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przedstawiciel ludowców otrzymał tekę ministra obrony narodowej, a polityk Lewicy został ministrem cyfryzacji.

A oto pozostali członkowie Rady Ministrów:

Adam Bodnar – minister sprawiedliwości

Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych

Adam Szłapka – minister do spraw Unii Europejskiej

Marcin Kierwiński – minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak – koordynator służb specjalnych

Bartłomiej Sienkiewicz – minister kultury i dziedzictwa narodowego

Andrzej Domański – minister finansów

Borys Budka – minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras – minister sportu i turystyki

Barbara Nowacka – minister edukacji

Izabela Leszczyna – minister zdrowia

Mariusz Klimczak – minister infrastruktury

Krzysztof Hetman – minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski – minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska

Michał Kobosko – minister funduszy i polityki regionalnej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – minister rodziny i polityki społecznej

Dariusz Wieczorek – minister nauki i szkolnictwa wyższego

Marzena Okła-Drewnowicz – minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej

Katarzyna Kotula – minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości

Agnieszka Buczyńska – minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Jan Grabiec – minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii prezesa rady ministrów

Maciej Berek – sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu

Czytaj także: https://natemat.pl/530686,donald-tusk-wlasnie-zostal-premierem-powstaje-nowy-rzad